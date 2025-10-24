México

La Granja VIP EL VIVO: ‘El Patrón’ traicionará a uno de sus compañeros la tarde de hoy 24 de octubre

Sandra Itzel, Eleazar Gómez y Lis Vega siguen en riesgo de ser eliminados

Por Jazmín González

La Granja VIP EL VIVO:
La Granja VIP EL VIVO: ‘El Patrón’ traicionará a uno de sus compañeros la tarde de hoy 24 de octubre. (La Granja VIP México, Facebook)
20:48 hsHoy

Sergio Mayer Mori asegura que no se ha bañado desde que llegó a la granja

Mientras disfruta de sus alimentos, el hijo de Bárbara Mori comentó que no se ha bañado desde que inició el reality show. Su confesión pasó desapercibida por el resto de sus compañeros, pero los internautas comenzaron a hablar sobre el tema en redes sociales.

(Foto: Disney)
(Foto: Disney)
20:44 hsHoy

Sandra Itzel preocupada por la traición de ‘El patrón’

En una plática con Kim Shantal y La Bea, Sandra Itzel confesó que no se siente segura en la nomincación porque considera que alguien externó puede influir en la decisión del público.

Sin decirlo claramente, espera que ‘El Patrón’ la salve de la nominación, pero considera que puede sacar de la placa a Lis Vega.

(Captura La Granja VIP)
(Captura La Granja VIP)
20:28 hsHoy

El ‘Patrón’ ganó la salvación en La Granja VIP

Tras conseguir la salvación, ‘El patrón’ quedó fuera de la tabla de nominados y se alista para traicionar a uno de los granjeros.

El proceso de traición consiste en que el ganador del reto de salvación salve a uno de los nominados y sacrifique a uno de sus compañeros para ocupar su lugar.

En la primera semana, Eleazar Gómez sacó de la placa de nominados a Alfredo Adame y subió a Carolina Ross, quien se convirtió en la primera eliminada del reality show 24/7.

(La Granja VIP)
(La Granja VIP)

