La Granja VIP EL VIVO: ‘El Patrón’ traicionará a uno de sus compañeros la tarde de hoy 24 de octubre

Mientras disfruta de sus alimentos, el hijo de Bárbara Mori comentó que no se ha bañado desde que inició el reality show. Su confesión pasó desapercibida por el resto de sus compañeros, pero los internautas comenzaron a hablar sobre el tema en redes sociales.
En una plática con Kim Shantal y La Bea, Sandra Itzel confesó que no se siente segura en la nomincación porque considera que alguien externó puede influir en la decisión del público.
Sin decirlo claramente, espera que ‘El Patrón’ la salve de la nominación, pero considera que puede sacar de la placa a Lis Vega.
Tras conseguir la salvación, ‘El patrón’ quedó fuera de la tabla de nominados y se alista para traicionar a uno de los granjeros.
El proceso de traición consiste en que el ganador del reto de salvación salve a uno de los nominados y sacrifique a uno de sus compañeros para ocupar su lugar.
En la primera semana, Eleazar Gómez sacó de la placa de nominados a Alfredo Adame y subió a Carolina Ross, quien se convirtió en la primera eliminada del reality show 24/7.