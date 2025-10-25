México

La Granja VIP: esta fue la impactante tragedia familiar que marcó a Eleazar Gómez cuando era estrella infantil

La participación de Eleazar Gómez en el reality ha puesto sobre la mesa viejas heridas familiares y nuevas polémicas, mientras los seguidores analizan cada uno de sus movimientos y reacciones dentro del programa

Por Armando Guadarrama

Críticas en redes sociales a Eleazar Gómez por su comportamiento y pasado judicial en el reality (Captura de pantalla)

La reciente participación de Eleazar Gómez en el reality ‘La granja VIP’ ha reavivado en redes sociales el recuerdo de una de las experiencias más dolorosas que ha atravesado su familia: la muerte de su hermano mayor, Hixem Gómez, quien se quitó la vida a los 18 años.

Este episodio, que marcó profundamente a los Gómez, ha sido mencionado en contadas ocasiones, pero su impacto sigue presente tanto en la vida del actor como en la percepción pública sobre su carácter y trayectoria.

En los últimos días, la figura de Eleazar Gómez ha generado controversia entre los seguidores del programa. Las críticas en redes sociales no solo se han centrado en su pasado judicial, tras haber agredido a su expareja Tefy Valenzuela, sino también en su comportamiento dentro del reality, donde ha sido calificado de “soberbio”.

Eleazar Gómez no ha hablado sobre la muerte de Hixem durante su participación en 'La granja VIP' (IG: @lagranjavipmx)

Un incidente reciente, en el que nominó a Sandra Itzel pese a haberle prometido no hacerlo, intensificó las acusaciones de traición y alimentó el debate sobre su personalidad.

Paralelamente, algunos usuarios han recordado que Eleazar Gómez no es ajeno a situaciones difíciles. Cuando tenía 15 años, su hermano mayor, Hixem, atravesó una etapa de depresión y, tras enfrentar problemas sentimentales, tomó la decisión de suicidarse.

La fallecida Carmen Salinas relató en 2020, durante un programa, que la madre de los Gómez le confió que Hixem sufría por el trato distante de su novia, lo que habría contribuido a su estado emocional.

La familia Gómez enfrentó la tragedia del suicidio de Hixem, hermano mayor de Eleazar, a los 18 años (Archivo)

“Mi hijo se suicidó porque tenía problemas con su novia, la novia lo trataba muy raro, le hacía muchos desaires, y él de la tristeza se suicidó”, compartió Carmen Salinas sobre la conversación con la madre de Eleazar Gómez.

La tragedia familiar se remonta a finales de los años 90, cuando los hermanos Jairo, Hixem, Zoraida y Eleazar Gómez formaron el grupo musical Los rollers Gómez bajo la dirección de Luis de Llano. La agrupación, que incursionó en géneros como pop, hip-hop y rap, se disolvió poco después sin alcanzar el éxito esperado.

Sobre la muerte de Hixem, Eleazar Gómez solo se ha pronunciado públicamente una vez, en una entrevista con TVNotas. En esa ocasión, el actor describió a su hermano fallecido como su “ángel de la guarda” y expresó:

Los hermanos Gómez formaron el grupo musical 'Los rollers Gómez' en los años 90, sin éxito duradero. Hixem, de amarillo (Archivo)

“Fue muy duro cuando mi hermano Hixem se suicidó, eso fue hace 16 años; es mi ángel de la guarda, siempre me encomiendo a él… En vida fuimos muy apegados. Él falleció cuando yo tenía 15 años, y él 18; nunca voy a olvidarlo, siempre lo voy a extrañar”, declaró.

El actor también destacó la fortaleza de los lazos familiares tras la tragedia. “Siempre hemos sido muy unidos; es algo de lo que estoy muy agradecido con la vida, de tener la familia que tengo y porque mi madre nos ha dado una gran educación y nos enseñó a estar juntos, y eso será por el resto de nuestras vidas”, afirmó.

Eleazar Gómez considera a su hermano Hixem (playera blanca a rayas) como su 'ángel de la guarda' y destaca la unión familiar (Archivo)

La familia Gómez está compuesta, además de Hixem y Eleazar, por otros tres hermanos: Jairo, quien tras participar en la telenovela ‘Rebelde’ se alejó de la televisión para dedicarse al cine y actualmente reside en España; Zoraida, la única mujer, que ha consolidado una carrera como actriz y recientemente cumplió su sueño de ser madre; y Alizair, el menor y adoptado, quien ha permanecido fuera del ámbito público y se ha encargado de cuidar a Melissa Sánchez, madre de los Gómez, quien enfrenta problemas de salud y económicos.

Hasta el momento, Eleazar Gómez no ha abordado públicamente la muerte de Hixem durante su estancia en ‘La granja VIP’.

