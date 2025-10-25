México

Integrante de La Granja VIP asegura que Litzy y el chef Poncho Cadena ya no se van a casar

El amor que surgió en “MasterChef Celebrity” ha generado varias especulaciones tras cancelar su unión matrimonial

Por Jazmín González

Litzy y Poncho Cadena tenían
Litzy y Poncho Cadena tenían previsto casarse el 11 de octubre.

Fue a finales de septiembre cuando se dio a conocer que la boda entre Litzy y el chef Poncho Cadena había sido cancelada tras algunos meses de preparativos.

El enlace matrimonial de la pareja, quienes se conocieron en MasterChef Celebrity, estaba previsto para el 11 de octubre en Los Cabos, pero los compromisos matrimoniales impidieron avanzar con los preparativos, por lo que decidieron tomarse un tiempo y no llevar las cosas con prisa.

Jawy asegura que la boda de Litzy y Poncho Cadena fue cancelada definitivamente.

“Ha sido complicado porque los dos hemos estado del tingo al tango, afortunadamente, y pues hemos tenido que hacer otras cosas. Sobre todo lo que hicimos por la gente porque no avisamos con el suficiente tiempo”, comentó Litzy en un encuentro con los medios.

Rumores en torno a la boda de Litzy y el chef Poncho Cadena

En medio de los dimes y diretes sobre la postergación de la boda entre Litzy y Poncho Cadena, una fuente cercana a la pareja apunta a que el verdadero motivo radica en la situación legal del chef, quien aún no ha logrado concretar su divorcio.

“Pensó que sería fácil conseguir el papel, pero se dio cuenta de que no podía casarse. Siguen peleando por las propiedades y la manutención de los hijos”, detalló para TV Notas.

Asimismo, mencionó que los desplazamientos y los compromisos laborales han prolongado el proceso, provocando la cancelación de algunos trabajos, pese a que su prioridad era resolver todo el proceso antes de su boda con Litzy.

Litzy y Poncho Cadena anunciaron
Litzy y Poncho Cadena anunciaron su compromiso.

Sin embargo, enfatizó en que la pareja se mantiene estable, pero desconoce si los planes han quedado suspendidos indefinidamente: “Puede que sea el próximo año o quizá decidan seguir como hasta ahora, disfrutando su relación sin prisas”.

Jawy asegura que Litzy y el chef Poncho Cadena han cancelado su boda definitivamente

Pese a lo declarado por la supuesta fuente cercana a Poncho Cadena, Jawy Méndez reveló nueva información al respecto en el programa La Granja VIP.

De acuerdo con el ex integrante de Acapulco Shore, la boda entre sus ex compañeros de reality ha sido suspendida definitivamente, pero desconoce las razones por las que se tomó la decisión: “Ya no, última noticia me llegó antes de entrar aquí”.

La pareja canceló su boda
La pareja canceló su boda un mes antes de la fecha prevista.

Al escuchar eso, Sandra Itzel exclamó sorprendida: “¿Qué? ¿No se iban a casar?”, mientras que La Bea quiso saber si eso implicaba una ruptura. Jawy simplemente contestó: “No lo sé, pero si ya no se van a casar es porque algo pasó”.

