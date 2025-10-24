Usuarios aseguran que censuraron a Rey Grupero tras decir que Sandra Itzel es “un lobo disfrazado de cordero”

Rey Grupero desató teorías en redes sociales al anunciar que no hablará más de Sandra Itzel. Crédito: IG, Rey Grupero, Sandra Itzel

Sandra Itzel es una de las participantes que más opiniones divididas ha desatado en La Granja VIP por su actitud en los últimos días.

La cantante y ex integrante de La Sonora Dinamita se ha robado la atención de los panelistas y televidentes por sus dificultades para integrarse al grupo de mujeres, pues recientemente tuvo un conflicto con Lis Vega.

Su comportamiento ha desencadenado varias opiniones, pero una de las que más causó reacciones fue la de Rey Grupero, panelista del reality, quien aseguró que Sandra Itzel era una “mosca muerta”.

Linet Puente, panelista de La Granja VIP, generó controversia al llamar "Pick Me Girl" a sandra Itzel Crédito: La Granja VIP, YouTube

Rey Grupero llama “mosca muerta” a Sandra Itzel

Durante la gala del pasado 20 de octubre, previo a la nominación, los panelistas de la granja debatieron sobre el cambio de actitud en Sandra, por lo que Rey Grupero mencionó:

“Mucho cuidado con Sandra Itzel. Es un lobo disfrazado de cordero. Es una mosca muerta y se van a llevar muchas sorpresas”, señaló.

Pese a que Flor Rubio no aprobó la opinión de su compañero, Linet Puente aseguró que la cantante y actriz es una ‘pick me girl’, pues constantemente busca tener la aprobación de los hombres.

“Una ‘pick me girl’ es una mujer que busca la aprobación y validación de los hombres, mediante el menosprecio de otras mujeres y eso es lo que hace Sandra Itzel”, mencionó.

Linet Puente encendió la polémica en La Granja VIP. (La Granja VIP, Facebook)

Rey Grupero dejará de hablar de Sandra Itzel tras llamarla “mosca muerta”

En medio de la tensión que existe en redes sociales por la nominación de Sandra Itzel y Eleazar Gómez, dos personajes polémicos, Rey Grupero sorprendió al decir que ya no hablará más de la ex pareja de Adrián Di Monte para no “engradecerla”.

“Ya abrí los ojos de muchas personas, pero hoy dejo de hablar de Sandra porque solo la engrandezco. Ustedes ya saben cómo es su juego; juzguen y sean inteligentes. Queremos contenido, no muros y menos muebles. Voten inteligente”, expresó.

Aunque en un principio su postura fue tomada a la ligera por sus seguidores, en la gala del pasado 23 de octubre no emitió ningún comentario sobre Sandra Itzel y Adal Ramones tampoco lo cuestionó al respecto, lo que algunos interpretaron como una posible censura.

(Captura de pantalla)

Después de la segunda nominación de La Granja VIP, los ánimos en el reality han cambiado, pues ahora Sandra Itzel se siente decepcionada de Eleazar Gómez por ponerla en la placa y ha intentado unirse a las mujeres, pese a que Lis Vega la considera “falsa”.