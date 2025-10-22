México

Acusan a Sergio Mayer Mori de no haber dormido con Teo en la suite de La Granja VIP

El granjero decidió dejar solo al amigo de Ricardo Peralta

Por Ignacio Izquierdo

Sergio Mayer Mori cada vez
La dinámica semanal de La Granja VIP volvió a encender el debate en redes sociales tras la reacción de Sergio Mayer Mori al enterarse de que compartiría la suite del capataz con César Doroteo, conocido como Teo. La noticia, anunciada por Adal Ramones durante la última emisión, provocó una visible incomodidad en el actor, quien no disimuló su descontento ante las cámaras.

La decisión se basó en más de 2 millones de votos emitidos por la audiencia durante la segunda semana del reality, cifra que determina qué participante accede a las comodidades de la habitación del capataz.

Teo ha intentado ser amigo
El resultado sorprendió a Mayer Mori, quien manifestó su desacuerdo con la elección. “¿Quieren saber mi opinión? Ya lo dije allá afuera pero me pareció muy mal jugado de su parte, un poco ridículo (…) por lo menos lo hubieran escogido ayer, eso hubiera tenido más sentido”, expresó el actor.

Mientras tanto, Teo había asumido con serenidad la posibilidad de ser nominado junto a otros concursantes, aunque finalmente superó en la prueba a Lis Vega. El influencer comunicó a sus compañeros que estaba preparado para enfrentar varias semanas en riesgo, restando importancia a cualquier posible conflicto.

La molestia de Sergio Mayer Mori que lo llevó a no querer dormir en la suite del capataz

Así durmió solo César Doroteo
El malestar de Mayer Mori no se centró en la convivencia con Teo, sino en la percepción de haber sido objeto de una jugada desfavorable por parte de la audiencia. “Lo que me cala no es dormir con César, pero lo que no me gusta es que me quieran ver la cara de tonto”, afirmó.

No obstante, según internautas que siguen el 24/7 de La Granja VIP, Sergio Mayer prefirió no dormir junto a Teo, o al menos no durante las primeras horas de la noche. Circulan por redes varias fotos del amigo de Ricardo Peralta durmiendo solo.

La controversia no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde usuarios de plataformas como TikTok criticaron la actitud de Mayer Mori.

En días recientes, Mayer Mori volvió a estar en el centro de la polémica tras la difusión de un video en el que, durante una conversación privada con Eleazar Gómez, se le escucha referirse a César Doroteo como “Dorothy” y utilizar un insulto considerado homofóbico. Esta expresión, de acuerdo con ha sido condenada por diversas organizaciones y asociaciones internacionales debido a su carácter discriminatorio.

El episodio reavivó el debate entre la audiencia sobre el comportamiento de los concursantes y los límites del humor y el respeto en espacios públicos, generando nuevas discusiones en torno a la convivencia dentro del reality.

