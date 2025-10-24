México

Novia de Eleazar Gómez revela su verdadera personalidad fuera de La Granja VIP

Miriam García negó denuncia contra su pareja y dio detalles de su relación

Por Ignacio Izquierdo

(La Granja VIP)
(La Granja VIP)

La controversia en torno a Eleazar Gómez alcanzó un nuevo nivel tras la reciente emisión de La Granja VIP, donde la atención se centró en los rumores de una supuesta demanda por violencia doméstica en su contra.

En medio de la expectación generada por las redes sociales y la prensa, Miriam Alejandra García, actual pareja del actor, se enlazó al foro del programa para abordar directamente las versiones que circulaban sobre el presunto proceso legal.

Durante la Gala del juego de La Salvación, Adal Ramones presentó a Miriam, quien fue consultada sobre las publicaciones que mencionaban una demanda contra Eleazar. La invitada explicó que se enteró de estos rumores a través de los medios y negó de manera enfática la existencia de cualquier procedimiento judicial. “Estoy muy sorprendida, yo me desperté con esta noticia que hubo, yo tengo casi un año de relación con Eleazar y, pues, obviamente el hecho de que hayan comentado este tipo de situaciones sí me afecta”,

Miriam habla de cómo es Eleazar en el mundo real

Ella es Miriam, novia de
Ella es Miriam, novia de Eleazar Gómez y hermana de Ian García. (Ig/eleazargomez333)

La joven también fue cuestionada por Adal Ramones sobre la personalidad de su novio, con quien, aseguró, tuvo una conección desde el primer día que se vieron.

Así describe Miriam a Eleazar Gómez: “Conmigo es una persona super comprensiva. Ha sido un gran apoyo en algunas situaciones. Es una persona que anda de aquí para allá y me hace el día con chistes, bromas, platicamos de películas y siempre estoy entretenida con él. Creo que es una persona muy noble".

El escándalo de Eleazar Gómez tras agredir a su ex: se declaró culpable y estuvo 5 meses en prisión

Estas fueron las controversiales fotos
Estas fueron las controversiales fotos del caso de Eleazar, publicadas en su momento por Carlos Jiménez (Foto X/c4jimenez)

El caso que llevó a Eleazar Gómez ante la justicia se originó el 5 de noviembre de 2020, cuando fue arrestado en la Colonia Nápoles de la Ciudad de México. La intervención policial se produjo tras el pedido de auxilio de Stephanie Valenzuela y la alerta de los vecinos, quienes reportaron una situación de violencia en el domicilio. Las autoridades detuvieron al actor bajo los cargos de golpear e intentar estrangular a la modelo peruana, trasladándolo a la delegación durante la madrugada.

Al día siguiente, el 6 de noviembre, elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México organizaron el traslado de Eleazar al Reclusorio Sur, donde quedó a la espera de sus próximas audiencias. El 7 de noviembre, el juez lo vinculó a proceso por el delito de violencia familiar equiparada y le dictó prisión preventiva por dos meses en el mismo reclusorio, mientras la fiscalía avanzaba con la investigación complementaria.

El proceso judicial se extendió durante más de cuatro meses, marcado por retrasos, cambios en la defensa y negociaciones legales. El 19 de noviembre de 2020, la defensa de Eleazar Gómez solicitó la libertad condicional, pero el juez rechazó la petición tras una audiencia. Tras la negativa judicial, Gómez fue trasladado nuevamente al Reclusorio Norte.

Finalmente, el 25 de marzo de 2021, Eleazar Gómez optó por el procedimiento abreviado y se declaró culpable de los cargos. El juez le concedió la libertad condicional por tres años, condicionada al cumplimiento de varias medidas: resarcir el daño a su ex pareja, asistir a terapia psicológica y ofrecer una disculpa pública.

