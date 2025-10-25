México

Sergio Mayer Mori se “obsesiona” con los 2 millones de votos que tiene Teo en La Granja VIP

El apoyo que goza el amigo de Ricardo Peralta se ha convertido en el tema favorito del hijo de Bárbara Mori

Por Ignacio Izquierdo

Sergio Mayer Mori sigue causando
Sergio Mayer Mori sigue causando sensación entre los fans de "La Granja VIP" (Captura de pantalla)

La Granja VIP provocó una polémica significativa en redes sociales después de que Sergio Mayer Mori supiera que compartiría la suite del capataz con César Doroteo, conocido como Teo. El anuncio, hecho por Adal Ramones hace algunos días, evidenció la incomodidad de Mayer Mori, quien mostró descontento ante las cámaras.

La elección se sustentó en más de 2 millones de votos emitidos por la audiencia, una cifra determinante para definir qué concursante disfrutaría de la habitación del capataz.

(Captura de pantalla TikTok)
(Captura de pantalla TikTok)

La cantidad de votos sorprendió a Sergio Mayer Mori, quien expresó su desacuerdo con la decisión del público. “¿Quieren saber mi opinión? Ya lo dije allá afuera pero me pareció muy mal jugado de su parte, un poco ridículo (…) por lo menos lo hubieran escogido ayer, eso hubiera tenido más sentido”, manifestó el actor. Subrayó que su molestia no era por compartir el espacio con Teo, sino por considerar que fue víctima de una decisión del público en su contra: “Lo que me cala no es dormir con César, pero lo que no me gusta es que me quieran ver la cara de tonto”.

Los 2 millones de votos para Teo: la obsesión que no deja tranquilo a Sergio Mayer Mori

(Facebook Pepe y Teo)
(Facebook Pepe y Teo)

Desde entonces, Sergio Mayer Mori ha vuelto en repetidas ocasiones al tema de los 2 millones de votos a favor de Teo, cuestionando su autenticidad.

Durante una conversación con varios compañeros, señaló la discrepancia entre los supuestos votos y el número de seguidores de Teo en redes sociales, indicando que solo tiene 300 mil. Al mencionarle que en YouTube Teo cuenta con 2 millones de suscriptores, Mayer Mori ironizó: “Ah, ahí están, en Youtube, cada uno de sus suscriptores son activos, no hay ninguno de sus suscriptores que no haya votado”.

El tema también salió a relucir en la cocina, donde Mayer Mori comentó: “A ver si es cierto que hay 2 millones de votos en 10 minutos”, poniendo en duda la veracidad del proceso de votación.

Finalmente, sugirió a El Patrón, quien ha ganado la salvación y de quien depende el poder de La Traición este viernes, que nominara a Teo:

“Lo peor que te puede pasar es que te suban el viernes en el intercambio, es una salida casi segura”. En respuesta a la afirmación de El Patrón de que debe subirse a alguien fuerte, Mayer Mori respondió: “Pues con 2 millones de votos, eso es fuerza y no mam...”.

