México

Habrá festival biocultural de Día de Muertos en Xochimilco, ¿de qué se trata?

Este evento gratuito busca fomentar la conciencia ambiental a través de las tradiciones mexicanas

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Festival Día de Muertos Xochimilco.
Festival Día de Muertos Xochimilco. Foto: (iStock)

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental (DGCPCA) y del Centro de Cultura Ambiental Acuexcomatl (CCA Acuexcomatl), invita a la ciudadanía a participar en el Festival Biocultural de Muertos 2025, que se realizará e este sábado 25 de octubre, de 17:00 a 22:00 horas, bajo el lema “Memoria viva de Xochimilco”.

El evento tiene como objetivo fortalecer los lazos entre la comunidad y su entorno natural, así como promover la conservación de las tradiciones que forman parte del patrimonio cultural y ambiental de la zona lacustre de Xochimilco. La entrada será libre y está dirigida a toda la familia.

El programa del festival contempla una amplia variedad de actividades artísticas, teatrales y culturales que buscan celebrar el Día de Muertos desde una perspectiva biocultural. Entre ellas destacan presentaciones musicales, recorridos de leyendas, obras de teatro, talleres, exposiciones y una ofrenda monumental, todas diseñadas para resaltar el valor simbólico y ecológico de esta festividad reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Xochimilco se llena de color
Xochimilco se llena de color y consciencia ambiental para este Día de Muertos. Foto: (iStock)

Durante el festival se impartirán talleres participativos para todo público, donde las y los asistentes podrán elaborar pan de muerto y calaveras de amaranto, dulce y chilacayote, utilizando ingredientes tradicionales y sostenibles.

Además, se presentará la Ofrenda Monumental “Casa de bombas grande”, a cargo de los supervisores de zona de educación física nivel preescolar, y una ofrenda tradicional en la explanada de ingreso, realizada por el grupo de mujeres adultas mayores Ave Fénix.

Los pasillos principales del recinto exhibirán banners pictóricos elaborados por la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la UNAM, en una muestra que combina arte, historia y naturaleza. También habrá una zona gastronómica con platillos típicos de la región y una zona de artesanías, donde productores y artesanos locales ofrecerán artículos elaborados con materiales sustentables, fortaleciendo así la economía comunitaria.

Xochimilco alista todo para un
Xochimilco alista todo para un Día de Muertos con enfoque ambiental. Foto: (iStock)

El Centro de Cultura Ambiental Acuexcomatl, sede del festival, se ubica en Avenida Año de Juárez 1900, colonia Pueblo San Luis Tlaxialtemalco, alcaldía Xochimilco. Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 55 3666 1633.

Con el Festival Biocultural de Muertos 2025, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, y la SEDEMA, reafirman su compromiso con la promoción de la cultura ambiental, la educación ecológica y la preservación del patrimonio biocultural de Xochimilco. Este tipo de iniciativas impulsan espacios de encuentro comunitario, donde convergen la tradición, la biodiversidad y la conciencia ambiental.

El Día de Muertos, además de ser una festividad que honra la memoria de los seres queridos, representa una oportunidad para reflexionar sobre la interdependencia entre la vida humana y la naturaleza. A través de este festival, la SEDEMA busca fomentar una visión integral de la sostenibilidad que incluya tanto el respeto por la biodiversidad como la valoración de las expresiones culturales que dan identidad a la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Día de MuertosXochimilcoFestival Biocultural Día de MuertosMedio ambienteCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Guadalupe Pineda, tía de Ángela Aguilar, la defiende de las críticas: “Es una niña chiquita con un gran talento”

La cantante pidió frenar el odio contra la hija de Pepe Aguilar y defendió el talento de la joven

Guadalupe Pineda, tía de Ángela

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 24 de octubre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy en México: noticias

Actualización climática en México este 24 de octubre: previsión detallada por estado

El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de brindar información oportuna de los fenómenos meteorológicos

Actualización climática en México este

Novia de Eleazar Gómez rompe el silencio sobre la demanda de presunta violencia

La pareja del actor explicó que se enteró de los rumores por la prensa y redes sociales

Novia de Eleazar Gómez rompe

Secretaría de Salud abre nuevos módulos para aplicar vacunas en CDMX: conoce su ubicación exacta

La estrategia conjunta de instituciones federales busca prevenir contagios de influenza, COVID-19 y neumococo

Secretaría de Salud abre nuevos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe al huachicol: aseguran 50

Golpe al huachicol: aseguran 50 mil litros de combustible robado en Coahuila

“Bien hecho”: embajador de EEUU en México agradece a México por extradición de Zhi Dong Zhang

Suman 48 bolsas de restos humanos halladas en fosa clandestina de Zapopan, Jalisco

Tren de Aragua marca a sus víctimas de tráfico sexual con tatuajes

Gabinete de Seguridad se suma a investigación del asesinato de empresario citrícola en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Novia de Eleazar Gómez rompe

Novia de Eleazar Gómez rompe el silencio sobre la demanda de presunta violencia

Cecilia Toussaint prepara tercer concierto gratuito en la CDMX como parte de su gira musical: fecha y sede

Humillan a Emiliano Aguilar en los premios Billboard: “Piensan que esto me va a tumbar”

Joanna Vega-Biestro, Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado tendrían prohibido hablar de La Granja VIP

90’s Pop Tour Antro: así se ven los ensayos a menos de 24 horas para el concierto en el Auditorio Nacional

DEPORTES

La contundente advertencia de Lamont

La contundente advertencia de Lamont Roach al Pitbull Cruz a semanas de su combate: “Soy uno de los mejores”

Gran Premio de México: cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez en transporte público

Chivas implementa sistema C5 y refuerza la seguridad para el Clásico Tapatío en el Estadio Akron

Revelan dónde se jugará el partido entre Cruz Azul y Pumas de la jornada 17

Checo Pérez confirma que no estará en el Gran Premio de México 2025 por esta razón