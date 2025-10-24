Gran Premio de México: cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez en transporte público

cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez en transporte público (REUTERS/Henry Romero)

La llegada del Gran Premio de México 2025 ha motivado la implementación de un operativo especial de transporte en la Ciudad de México, con el objetivo de facilitar el acceso de miles de aficionados nacionales y extranjeros al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Miles de aficionados serán parte del Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1, por ello las autoridades han compartido información sobre las rutas de transporte público que los deja cerca del autódromo. Con la finalidad de evitar congestionamiento vial, el Gobierno de la CDMX recomendó diversas rutas de transporte.

Por medio de la Secretaría de Movilidad de la CDMX compartieron las rutas y servicios especiales que habrá durante el fin de semana, algunos serán gratuitos, por lo que sugirieron conocer los servicios que habrá y escoger la mejor opción.

¿Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez en transporte público?

Estas son las rutas para llegar al GP de México (X/ @LaSEMOVI)

La manera más sencilla de llegar al evento de la Fórmula 1 en México es por medio del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), la Línea 9 es la más cercana al inmueble, las estaciones Puebla, Ciudad Deportiva y Velódromo son las más próximas al autódromo.

Para quienes opten por el Metrobús, las estaciones más próximas son Iztacalco y UPIICSA de la Línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya. El Trolebús también representa una alternativa eficiente, con la Línea 2 y sus estaciones Ciudad Deportiva, Puerta 8, Puebla y Avenida Río Churubusco.

Estas son las rutas para llegar al GP de México (X/ @LaSEMOVI)

Habrá un servicio adicional del Trolebús CDMX permitiendo a los asistentes elegir entre diferentes puntos de partida. Dos de las rutas partirán desde el Estadio Azteca y Plaza Carso, con un costo de 150 pesos (MXN $150,00) por viaje individual, monto que solo podrá abonarse mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Para quienes opten por la tercera alternativa, el recorrido que circunda el Autódromo Hermanos Rodríguez será completamente gratuito, de acuerdo con lo informado por las autoridades capitalinas.

Estas son las rutas para llegar al GP de México (X/ @LaSEMOVI)

El horario de operación de estos servicios especiales se ha establecido de 07:00 a 11:00 y de 16:00 a 20:00, cubriendo tanto la llegada como la salida de los asistentes al evento. Además, se instalarán módulos de recarga y venta de la Tarjeta de Movilidad Integrada en los puntos estratégicos de Estadio Azteca, Plaza Carso y en Eje 3 Añil, cerca de la esquina con Resina, para garantizar que los usuarios puedan acceder al sistema sin contratiempos.

Rutas RTP

Santa Fe - Autódromo Hermanos Rodríguez

Hipódromo de las Américas - Autódromo Hermanos Rodríguez

Auditorio Nacional

Todas estas rutas serán de transporte directo y también tendrán un costo de 150 pesos.