Esta es la ciudad mexicana considerada como la más insegura del país en este 2025, según INEGI

A pesar de las cifras oficiales los mexicanos no logran sentirse seguros en sus comunidades

Por Abigail Gómez

Esta ciudad sufre una fuerte
Esta ciudad sufre una fuerte ola de violencia en la actualidad. FOTO: JOSÉ BETANZOS/CUARTOSCURO.COM

A pesar de que el gobierno señala una reducción significativa en los homicidios durante el primer año de la presidencia de Claudia Sheinbaum existe un contraste entre las cifras y la percepción real que los mexicanos tienen sobre la situación de inseguridad que se vive en el pais.

Y es que dicha percepción se mantiene elevada al ser más de seis de cada diez adultos quienes consideran inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta información es revelada gracias a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicado por el Ineg la cual revela que el 63 % de los habitantes mayores de 18 años percibieron inseguridad en su entorno durante el tercer trimestre de 2025.

Esta cifra representa un ligero descenso respecto al 63,2 % registrado entre abril y junio, pero supera tanto el 61,9 % del primer trimestre del año como el 59,1 % del último trimestre de 2023, cuando se alcanzó el nivel más bajo desde que existen registros.

Las ciudades donde se concentra
Las ciudades donde se concentra el crimen organizado sin duda son las más afectadas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la ciudad mexicana donde sus habitantes se sienten más inseguros

Además de los datos antes mencionados, la encuesta también reveló cuál es la ciudad donde se vive mayor percepción de inseguridad y sin duda no es una sorpresa que dicho título lo ostente la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa.

Esta capital encabeza la lista con un 88,3 % de percepción de inseguridad entre sus pobladores, los cuales incluso han encabezado diversos desplazamientos en busca de lugares menos peligrosos donde vivir.

Este dato se produce en el contexto de la pugna interna del Cártel de Sinaloa, tras la detención en julio de 2024 de Ismael “El Mayo” Zambada, la cual desató una ola de violencia sin precedentes en dicha ciudad.

Por su parte, otras ciudades mexicanas que son consideradas como más inseguras son las siguientes:

  • Irapuato (88,2 %)
  • Chilpancingo de los Bravo (86,3 %)
  • Ecatepec de Morelos (84,4 %)
  • Cuernavaca (84,2 %).
Sin duda Culiacán ha vivido
Sin duda Culiacán ha vivido en los últimos meses una ola de violencia que ha afectado en gran medida a sus pobladores. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

En contraste, San Pedro Garza García, considerado el municipio más rico de México, registró la menor percepción de inseguridad, con solo el 8,9 % de su población reportando sentirse insegura.

Otras ciudades con bajos niveles de percepción de inseguridad fueron Piedras Negras (15 %), la alcaldía Benito Juárez de Ciudad de México (15,6 %), Los Mochis (19,2 %) y San Nicolás de los Garza (22,4 %).

