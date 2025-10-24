Con ayuda de ambientalistas Profepa rescata a dos lobos marinos en Isla Consag, en Baja California

Lobo marino rescatado por la Profepa. Foto: Profepa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en conjunto con organizaciones ambientalistas y autoridades federales, logró rescatar con éxito a dos lobos marinos de California atrapados en restos de redes pesqueras en la Isla Consag, Baja California.

De acuerdo con los informes de la dependencia, la jornada de desenmalle se realizó con la colaboración de la Secretaría de Marina, Pesca Alternativa de Baja California, Cabet Cultura y Ambiente, el Grupo Lobos del Ejido Rodolfo Campodónico y la tripulación de la embarcación Bob Barker de Sea Shepherd Conservation Society.

Personal de la Profepa y grupos ambientalistas rescatan a dos lobos marinos. Foto: Profepa

La operación permitió asistir a dos ejemplares juveniles: un macho que presentaba una red en el cuello y una hembra con una red en la boca. Las maniobras se efectuaron bajo estrictos protocolos veterinarios utilizando camillas de traslado, redes especiales y anestesia portátil, para garantizar la seguridad tanto de los animales como del personal, detalló la Profepa.

El caso de la hembra captó la atención de los equipos de rescate, ya que portaba una etiqueta amarilla colocada en una intervención previa, lo que la señaló como recaptura. De acuerdo con la dependencia federal, este hecho permite “verificar la efectividad del seguimiento y monitoreo a la colonia de lobos marinos de Roca Consag”.

La institución señaló que el esfuerzo coordinado ha dado como resultado cinco rescates de lobos marinos en lo que va del año en la isla Consag. Durante la última revisión, el equipo identificó a otros seis ejemplares liberados anteriormente que se encontraban en buen estado de salud, demostrando la importancia de las actividades continuas de monitoreo y desenmalle. “La participación de la comunidad y organizaciones civiles ha sido indispensable para la atención de estos animales”, puntualizó la Profepa.

El operativo contó con la presencia de un grupo de monitoras comunitarias de San Felipe, respaldadas por el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), que han colaborado de manera activa en la localización y rescate de lobos marinos afectados por redes abandonadas.

De acuerdo con otros reportes de la Profepa, existe una disminución aproximada del 65 por ciento en la población de lobos marinos de California (Zalophus californianus) en el Golfo de California en los últimos 30 años. Esta tendencia se ha asociado principalmente con incidencias relacionadas a redes de pesca y actividades humanas.

Ante esta problemática, el Senado de la República aprobó en junio de 2025 una reforma legal para prohibir el uso de mamíferos marinos en espectáculos, lo que refuerza los esfuerzos oficiales para su protección y busca limitar actividades que contribuyen a la captura no autorizada de ejemplares.