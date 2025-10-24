Cecilia Toussaint prepara tercer concierto gratuito en la CDMX como parte de su gira musical: fecha y sede

Se trata del tercer concierto gratuito en la Ciudad de México. (Cuartoscuro)

La cantante mexicana Cecilia Toussaint se encuentra realizando su gira musical en la Ciudad de México con conciertos gratuitos.

Ante esto, la artista y compositora de rock ya prepara su tercer evento musical gratuito en la capital del país.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Cecilia Toussaint estará en la alcaldía Tláhuac de la capital del país.

La fecha será el próximo domingo 26 de octubre en la Plaza Juárez Mixquic de la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México.

La artista ha grabado 13 discos como solista. Crédito: X/@UNAM_MX-

Estos conciertos gratuitos y la gira musical de Cecilia forman parte del programa “Cuícatl: la ciudad que suena”.

“Cuícatl: La ciudad que suena” es un programa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que transforma parques, plazas y espacios comunitarios en escenarios vivos para la música, la danza y el teatro cada domingo.

El evento musical de Cecilia Toussaint arrancará a las 15:00 horas en la fecha y sede señalada, de acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Hasta el momento no hay un artista invitado confirmado para este evento musical en la Ciudad de México. De igual manera, tampoco se sabe si alguna banda o cantante abrirá el evento.

Cecilia Toussaint ya ha tenido dos conciertos gratuitos en la Ciudad de México en este mes de octubre. Foto: Archivo/Infobae México.

Cecilia Toussaint ya ha tenido dos conciertos gratuitos en distintos partes de la Ciudad de México. El primero de ellos fue en la alcaldía Iztapalapa el pasado viernes 12 de octubre. Viuda Negra Rock fue la agrupación que abrió el evento musical. El acceso también fue gratuito para todas las personas.

El segundo concierto de la artista mexicana fue el pasado 19 de octubre en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. En ambos eventos se ha registrado una numerosa cantidad de personas para disfrutar de la música de rock.

Breve historia de Cecilia Toussaint

Cecilia Toussaint es una cantante, actriz y compositora mexicana que ha destacado por su versatilidad artística y su aportación a la música y el teatro en México.

Nació el 11 de octubre de 1958 en la Ciudad de México. Inició su carrera musical durante la década de 1970 participando en diversos grupos de rock y jazz, destacándose por su voz potente y su presencia escénica.

En 1984 lanzó su disco debut como solista, titulado “Aviéntame una vida”, con el que marcó un hito en la escena del rock mexicano.

A lo largo de su trayectoria, ha experimentado con distintos géneros musicales, incluyendo rock, pop, jaz