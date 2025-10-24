“Bien hecho”: embajador de EEUU en México agradece a México por extradición de Zhi Dong Zhang

Zhi Dong Zhang fue detenido en octubre de 2024. (Especial)

Luego de que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la extradición a Estados Unidos del ciudadano de origen chino Zhi Dong Zhang, el embajador Ronald Johnson expresó su gratitud a las agencias de seguridad mexicanas.

En una respuesta a la publicación en redes sociales de García Harfuch, el funcionario estadounidense escribió: "¡Bien hecho! Cuando las naciones trabajan juntas, las personas se benefician“.

Ronald Jonhson calificó como un “excelente trabajo” las labores realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército, la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la SSPC y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), es decir, el Gabinete de Seguridad mexicano.

“Nuestra sincera gratitud”, agregó en un mensaje en español a través de su cuenta de X. El hombre de origen chino fe capturado por autoridades de Cuba junto con otros dos hombres: un mexicano y otro individuo originario de China.

El mensaje del funcionario estadounidense (X/@USAmbMex)

A Zhi Dong Zhang se le acusa de asociación delictuosa con el objetivo de distribución internacional de cocaína, además de lavado de dinero. Fue entregado a EEUU tras las gestiones de la FGR, según compartió el titular de la SSPC.

De México a Cuba, el chino ligado a grupos criminales mexicanos

Cabe recordar que Zhi Dong Zhang es identificado como un operador o broker ligado al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se trata de un hombre que fue capturado en México en octubre de 2024.

Sin embargo, se fugó de las autoridades el 11 de julio tras recibir un cambio de medida cautelar que le permitió estar detenido en su domicilio.

Lo anterior generó un operativo de búsqueda y un alertamiento internacional que derivó en su hallazgo en Cuba. Si bien la detención del ciudadano chino fue dada a conocer en octubre, García Harfuch reveló que el arresto de dicho sujeto fue realizado el 31 de julio pasado.

Autoridades de Cuba y fuerzas federales de México confirmaron la recaptura de Zhi Dong Zhang cuando se encontraba huyendo de su arresto domiciliario en Santa Fe | Jovani Pérez / Infobae México

El hombre estaba en su residencia en Cuajimalpa, en la Ciudad de México y se fugó a pesar de estar bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional. Por lo anterior, fue solicitada una ficha roja de Interpol

Documentos judiciales consultados por Infobae México indican que el hombre recientemente entregado en extradición es requerido por autoridades de Atlanta, Georgia, debido a su presunta relación con movimientos de 2 millones de dólares a través de decenas de empresas y cuentas bancarias.