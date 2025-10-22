México

Omar García Harfuch reporta el decomiso de 98 millones de litros de huachicol durante su comparecencia en el Senado

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que cerca del 40% fue decomisado en los últimos tres meses

Por Guadalupe Fuentes

Harfuch confirmó reducción de 32%
Harfuch confirmó reducción de 32% en homicidios. (Presidencia)

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer el decomiso de 98 millones de litros de huachicol en 26 estados del país, durante su comparecencia en el Senado de la república, en el marco del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

*Información en desarrollo

Omar García HarfuchSSPCSenado de la RepúblicaHuachicolNarco en Méxicomexico-noticias

