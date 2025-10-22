Omar García Harfuch reporta el decomiso de 98 millones de litros de huachicol durante su comparecencia en el Senado

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer el decomiso de 98 millones de litros de huachicol en 26 estados del país, durante su comparecencia en el Senado de la república, en el marco del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
*Información en desarrollo
