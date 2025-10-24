Becas Benito Juárez: ¿Qué estudiantes cobran hoy viernes 24 de octubre?

Continúa el depósito a los beneficiarios de educación media superior directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar

Las Becas Benito Juárez, uno de los programas educativos más importantes del Gobierno de México, continúa con la entrega de apoyos económicos correspondientes al primer bimestre del ciclo escolar 2025, que abarca los meses de septiembre y octubre.

Este programa tiene como objetivo garantizar que los estudiantes de bachillerato puedan continuar sus estudios sin interrupciones debido a limitaciones económicas. La ayuda económica permite cubrir gastos de materiales escolares, transporte, alimentación y otros insumos educativos.

El depósito de mil 900 pesos se realiza de manera directa en las tarjetas del Banco del Bienestar, sin intermediarios, y sigue un esquema de orden alfabético según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

¿Quiénes cobran hoy viernes 24 de octubre?

Según el calendario oficial de pagos del primer bimestre 2025, este viernes 24 de octubre les corresponde cobrar a los estudiantes cuyos apellidos comienzan con P, Q o R.

Este esquema asegura que los pagos se realicen de manera ordenada y segura, evitando aglomeraciones en los cajeros y sucursales del Banco del Bienestar.

Las Becas Benito Juárez apoyan a estudiantes de bachillerato durante el primer bimestre 2025, cubriendo gastos escolares, transporte, alimentación y materiales educativos para garantizar la continuidad de sus estudios

Consejos para cobrar tu beca de manera segura

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez recomienda a los estudiantes:

Revisar la letra inicial de su primer apellido y confirmar la fecha asignada.

Llevar consigo identificación oficial y comprobante de inscripción si se solicita.

Evitar acudir fuera de la fecha asignada, ya que el depósito permanecerá seguro en la cuenta y podrá retirarse posteriormente.

Consultar el saldo y los movimientos de su tarjeta mediante la aplicación Banco del Bienestar Móvil , disponible para Android y iPhone .

Cambiar el NIP de la tarjeta cada seis meses para proteger su saldo y prevenir accesos no autorizados.

Apoyo clave para la educación media superior

La Beca Benito Juárez es un pilar fundamental en la política educativa del Gobierno de México, ya que permite que millones de estudiantes de bachillerato continúen con su formación académica.

Además de brindar un apoyo económico tangible, el programa contribuye a reducir la deserción escolar y a fortalecer las oportunidades de desarrollo de los jóvenes en todo el país.

Las Becas Benito Juárez apoyan a estudiantes de bachillerato durante el primer bimestre 2025, cubriendo gastos escolares, transporte, alimentación y materiales educativos para garantizar la continuidad de sus estudios

Con la dispersión de pagos de este viernes 24 de octubre, los estudiantes con apellidos P, Q y R recibirán su beca correspondiente, asegurando que los recursos lleguen de manera transparente, directa y segura.

En tanto, los beneficiarios de la Beca Benito Juárez 2025 que realizaron su registro en octubre deben estar atentos a la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, el instrumento mediante el cual recibirán los depósitos bimestrales correspondientes.