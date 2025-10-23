Suspenden a 14 policías de Baja California por presunto “baje de droga” a favor de Los Arellano Félix

El Gobierno de México adjudicó 1.5 millones de dólares en bienes ilícitos a través de estos procesos judiciales. Crédito:

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) suspendió de manera preventiva a 14 agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) tras ser señalados por su presunta participación en el robo de 180 kilogramos de cocaína durante un operativo realizado el 4 de octubre de 2025 en la zona de Ojo de Agua, Tijuana. La investigación penal está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), quien indaga posibles vínculos entre los policías estatales y el Cártel de Los Arellano Félix.

El caso fue confirmado por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal, general Laureano Carrillo Rodríguez, quien explicó que la suspensión busca evitar que se entorpezca la investigación:

“Estamos hablando de delincuencia organizada. Hay 14 personas vinculadas, 14 agentes que han sido suspendidos”, declaró Carrillo Rodríguez. La medida fue aplicada por el Órgano de Control Interno de la SSCBC. Esto, mientras la FGR determina si existen elementos suficientes para emitir órdenes de aprehensión.

El inicio de las investigaciones penales

La carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0002996/2025 se abrió luego de que cámaras de videovigilancia captaran a los presuntos responsables desplazándose en vehículos oficiales de la corporación. Las imágenes, registradas en la calle California, fueron clave para iniciar la indagatoria.

Según fuentes citadas por el Semanario Zeta, el presunto robo de la droga se habría producido cuando un grupo de traficantes intentó trasladar el cargamento sin pagar el “derecho de paso” a una organización criminal local.

Ante ello, los policías estatales habrían intervenido en complicidad con miembros del Cártel de los Arellano Félix para apoderarse de la cocaína en lo que, se presume, fue una acción concertada entre agentes y criminales.

La “mano dura” de la fiscal María Elena Andrade: “Tienen que pagar”

La fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, confirmó que el caso involucra directamente a elementos de la FESC. “Si alguien anda en malos pasos, tiene que pagar”, afirmó en declaraciones recientes. Andrade Ramírez también señaló que su institución mantiene vigilancia sobre otras corporaciones que pudieran estar involucradas en actos similares, y reiteró el compromiso de la Fiscalía General del Estado (FGE) con la legalidad y la transparencia.

En tanto, la FGR continúa recabando pruebas, incluyendo registros vehiculares y comunicaciones internas para determinar si hubo participación de mandos superiores en la coordinación del robo. El uso de vehículos oficiales y la posible manipulación de protocolos operativos son líneas clave en la investigación.

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC) solicitó la intervención del secretario Omar García Harfuch ante el temor de que los recientes ataques a instalaciones de la FGE estén relacionados con el robo del cargamento.

Narcomantas contra la FGE y respuesta de los policías involucrados en el trasiego de cocaína

En medio de lfiscal Andrade Ramírez, quien aclaró que no estaban dirigidas personalmente contra ella: “No nos vamos a prestar a ese tipo de situaciones. Es un trabajo serio y seguimos trabajando”.

En respuesta a la suspensión, los agentes implicados difundieron una carta pública en la que denunciaron presuntas irregularidades en el proceso disciplinario. Alegan que las medidas se tomaron sin investigación formal ni pruebas que acreditaran su participación.

En el documento, señalan que el vehículo KIA blanco identificado en los videos pertenece a la Coordinación Interinstitucional y Relaciones Internacionales, bajo el mando de un militar, y no a los agentes operativos de la FESC.