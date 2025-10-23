México

SRE ofrece apoyo consular a persona detenida en California, EEUU

El Consulado General de México en Los Ángeles estableció contacto directo con los familiares de la persona hospitalizada

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: El secretario
FOTO DE ARCHIVO: El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, asisten a una conferencia de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la Ciudad de México, México, el 3 de septiembre de 2025. REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que un ciudadano mexicano resultó herido por arma de fuego y permanece detenido en California tras un operativo federal de autoridades estadounidenses. El incidente, que ocurrió el 21 de octubre, derivó en la hospitalización del connacional en estado estable y motivó la activación de protocolos de protección consular, según informó la SRE en un comunicado oficial.

El operativo contó con la intervención de elementos del Departamento de Justicia (DOJ) y del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals), precisó la dependencia.

El Consulado General de México en Los Ángeles estableció contacto directo con los familiares de la persona hospitalizada y desplegó medidas de acompañamiento, entre las que figura la oferta de representación legal a través del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE). “La SRE, por medio de la Subsecretaría para América del Norte, transmitió por canales diplomáticos su consternación con el uso de fuerza y que se realice una investigación exhaustiva sobre los hechos”, detalló el comunicado.

Foto de Archivo: El sello
Foto de Archivo: El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos se ve en el podio de la sala de reuniones de la sede del departamento antes de una conferencia de prensa con el Fiscal General en Washington. 24 de enero de 2023. REUTERS/Kevin Lamarque

La cancillería mexicana ha sostenido un historial de apoyo consular a connacionales en el extranjero, actuando en casos de detención, deportación o afectaciones derivadas de operativos de seguridad en países como Estados Unidos.

Las representaciones consulares mexicanas habitualmente intervienen para garantizar el acceso a asesoría jurídica y atención médica, así como para establecer puentes de comunicación con familiares en México. La dependencia ha señalado que estos mecanismos no buscan interferir con los procedimientos judiciales locales, sino velar por los derechos humanos y la protección consular de los mexicanos implicados.

El documento de la SRE subrayó: “La SRE reafirma el compromiso de proteger los derechos de las personas mexicanas en el exterior y continuará brindando acompañamiento consular y asistencia jurídica al connacional y su familia”. De acuerdo con la información oficial, un agente federal también resultó lesionado por un rebote de proyectil durante los hechos.

(Consulado de México)
(Consulado de México)

Las autoridades mexicanas solicitaron que se lleve a cabo una investigación profunda, según los canales diplomáticos habituales, para esclarecer las circunstancias en que el connacional resultó herido y establecer responsabilidades si las hubiera. La SRE aseguró que mantendrá los esfuerzos de defensa y asistencia consular mientras avanza el proceso legal. Este caso se suma a otros en los que México ha intervenido consularmente en defensa de sus ciudadanos en el extranjero.

Este caso se suma a otras orientaciones que ha ofrecido la secretaría en territorio estadunidense, debido al gran número de migrantes mexicanos en dicho país.

Temas Relacionados

SRERed consularLos ÁngelesCaliforniaEEUUmexico-noticias

Más Noticias

Estas son las razones por las que Osorio Chong y Gil Zuarth habrían sido rechazados por Morena

Noroña aseguró que los funcionarios buscaron entrar al partido popular para las elecciones del 2024

Estas son las razones por

Sheinbaum informa restablecimiento casi total del servicio eléctrico tras lluvias

Se destacó la rápida respuesta de los equipos y el restablecimiento de la energía fue posible gracias a la labor constante del personal especializado

Sheinbaum informa restablecimiento casi total

Escuelas dañadas en la Huasteca recibirán seguro por 3,200 millones de pesos

La SEP ha puesto en marcha un plan integral que prioriza la rehabilitación y limpieza de las escuelas afectadas

Escuelas dañadas en la Huasteca

El SMN prevé el ciclón tropical Sonia frente a costas de Colima

El Meteorológico prevé su intensificación a ciclón tropical a finales de esta semana

El SMN prevé el ciclón

Sheinbaum y el CEO de Scotiabank dialogan sobre inversiones del banco en México

La mandataria escuchó los sus planes de crecimiento en nuestro país para los próximos años

Sheinbaum y el CEO de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a seis personas con

Detienen a seis personas con armas de fuego y droga en Quintana Roo

Procesan a estadounidense que planeaba sacar del país más de 21 millones de pesos en metanfetamina oculta en muebles

Caen 10 presuntos miembros de la Familia Michoacana tras ataque contra en Edomex

Ejército Mexicano asegura 43 explosivos caseros en Sinaloa

Aseguran drogas, efectivo y aparatos de comunicación en penal de Aguaruto, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Elenco del ’90’s Pop Tour

Elenco del ’90’s Pop Tour Antro’ festeja cumpleaños de Alex Sirvent durante ensayos

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 22 de octubre

90’s Pop Tour anuncia boletos agotados para pista de baile del concierto del sábado 25 de octubre

Este es el origen de Flores el Patrón

Alfredo Olivas preocupa a sus fans tras detener concierto en palenque para recibir un misterioso

DEPORTES

Checo Pérez asistiría al Gran

Checo Pérez asistiría al Gran Premio de México 2025: estas serán sus actividades

Esta es la razón por la que Álvaro Morales podría salir de ESPN tras el despido de productores

¿Cuándo y contra quién debuta México en el Mundial Sub 17?

Javier Alarcón señaló a los culpables de Cruz Azul en el empate ante Necaxa

Chucky Lozano habría sido separado del San Diego FC tras fuerte altercado