SRE ofrece apoyo consular a persona detenida en California, EEUU

FOTO DE ARCHIVO: El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, asisten a una conferencia de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la Ciudad de México, México, el 3 de septiembre de 2025. REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que un ciudadano mexicano resultó herido por arma de fuego y permanece detenido en California tras un operativo federal de autoridades estadounidenses. El incidente, que ocurrió el 21 de octubre, derivó en la hospitalización del connacional en estado estable y motivó la activación de protocolos de protección consular, según informó la SRE en un comunicado oficial.

El operativo contó con la intervención de elementos del Departamento de Justicia (DOJ) y del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals), precisó la dependencia.

El Consulado General de México en Los Ángeles estableció contacto directo con los familiares de la persona hospitalizada y desplegó medidas de acompañamiento, entre las que figura la oferta de representación legal a través del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE). “La SRE, por medio de la Subsecretaría para América del Norte, transmitió por canales diplomáticos su consternación con el uso de fuerza y que se realice una investigación exhaustiva sobre los hechos”, detalló el comunicado.

Foto de Archivo: El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos se ve en el podio de la sala de reuniones de la sede del departamento antes de una conferencia de prensa con el Fiscal General en Washington. 24 de enero de 2023. REUTERS/Kevin Lamarque

La cancillería mexicana ha sostenido un historial de apoyo consular a connacionales en el extranjero, actuando en casos de detención, deportación o afectaciones derivadas de operativos de seguridad en países como Estados Unidos.

Las representaciones consulares mexicanas habitualmente intervienen para garantizar el acceso a asesoría jurídica y atención médica, así como para establecer puentes de comunicación con familiares en México. La dependencia ha señalado que estos mecanismos no buscan interferir con los procedimientos judiciales locales, sino velar por los derechos humanos y la protección consular de los mexicanos implicados.

El documento de la SRE subrayó: “La SRE reafirma el compromiso de proteger los derechos de las personas mexicanas en el exterior y continuará brindando acompañamiento consular y asistencia jurídica al connacional y su familia”. De acuerdo con la información oficial, un agente federal también resultó lesionado por un rebote de proyectil durante los hechos.

(Consulado de México)

Las autoridades mexicanas solicitaron que se lleve a cabo una investigación profunda, según los canales diplomáticos habituales, para esclarecer las circunstancias en que el connacional resultó herido y establecer responsabilidades si las hubiera. La SRE aseguró que mantendrá los esfuerzos de defensa y asistencia consular mientras avanza el proceso legal. Este caso se suma a otros en los que México ha intervenido consularmente en defensa de sus ciudadanos en el extranjero.

Este caso se suma a otras orientaciones que ha ofrecido la secretaría en territorio estadunidense, debido al gran número de migrantes mexicanos en dicho país.