Reportan otra fiesta clandestina en CDMX, desalojan a 500 jóvenes

Una fiesta clandestina fue suspendida en la calle Sevilla, Zona Rosa, tras un operativo desplegado por autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc. Más de quinientas personas, entre ellas menores que ingerían alcohol, salieron del lugar por orden de los funcionarios presentes.
Tres personas permanecen detenidas, y el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA CDMX) realiza las diligencias correspondientes. Consumo de alcohol por menores, alto número de asistentes y presencia de detenidos marcaron la intervención.
