Procesan a tres personas que arribaron en avión privado al aeropuerto de Cancún con drogas, dinero y un fusil

Las autoridades detuvieron a dos mexicanos y a un venezolano

Por Fabián Sosa

Los detenidos arribaron al Aeropuerto de Cancún en un avión privado con múltiples maletas en las que tenían clorhidrato de cocaína y metanfetamina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo la vinculación a proceso en contra de tres personas por su presunta responsabilidad en los delitos de contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína y clorhidrato de metanfetamina.

Además, enfrentan cargos por transporte de arma de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita, todos con agravante de pandilla.

Además de los narcóticos, se les aseguró un fusil, así como cargadores y cartuchos. (FGR)

Como parte de las acciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, elementos de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con la participación de la FGR, arrestaron a Orlando “B”, Guadalupe “L” y Emhyr “R”, este último de nacionalidad venezolana.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la FGR, la detención ocurrió cuando descendieron con múltiples maletas de un avión particular que arribó a la Terminal FBO del Aeropuerto Internacional de Cancún.

Los detenidos por transportar droga son: Orlando “B”, Guadalupe “L” y Emhyr “R”. (FGR)

Conforme a los protocolos de seguridad, el equipaje fue sometido a una inspección en la que aseguraron lo que pericialmente resultó ser clorhidrato de cocaína, clorhidrato de metanfetamina, dinero en efectivo, un arma larga tipo fusil, tres mil 202 cartuchos y 54 cargadores de diferentes calibres, destacando que todo el material bélico era de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba suficientes para que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con residencia en Cancún, Quintana Roo, decretara la vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social (CERESO) ubicado en Cancún y cuatro meses para la investigación complementaria.

El narcotráfico y Cancún

La presencia de grupos delictivos podría reajustarse frente a presiones del gobierno, según Ghaleb Krame, experto en seguridad pública. (SSC Quintana Roo)

En la región sur del país, Los Chapitos tienen presencia a través de células delictivas como Los Compich, mismos que recientemente sufrieron un golpe de parte de las autoridades, pues arrestaron a seis integrantes y les aseguraron armas de fuego, así como presunta marihuana.

Tras las acciones realizadas por el gobierno mexicano actual, Ghaleb Krame, experto en seguridad pública y consultoría con más de 20 años de experiencia, señaló en entrevista con Pie de Nota que se reconfiguraría el mapa del crimen organizado, pues la presión actual podría desplazar las operaciones hacia nuevas regiones.

Las tres personas están en vinculación a proceso tras llegada al aeropuerto de Cancún con fusil y drogas. (FGR)

A pesar de que los grupos delictivos se encuentran a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, Colima, Nayarit y Quintana Roo, son estados que podrían sufrir un incremento de operaciones de los mismos debido a que comparten características estratégicas que los hacen vulnerables.

De acuerdo con el experto, la primera entidad federativa cuenta con el puerto de Manzanillo que representa un punto clave en el tráfico internacional.

El segundo estado anteriormente señalado, cuenta con un corredor entre Jalisco y Sinaloa. Por último, Quintana Roo, con una actividad turística elevada, permite el flujo constante de recursos financieros, lo que a su vez, da pie a una red de narcomenudeo en proceso de crecimiento, lo que a su vez traería consigo nuevos frentes de violencia

