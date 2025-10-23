México

Ex novia de Sergio Mayer Mori lo desmiente y tacha de narcisista: “No me voy a quedar callada”

El cantante aseguró que su expareja lo dejó solo en su fiesta de cumpleaños

Por Adriana Castillo

(Captura de pantalla, Disney+)
(Captura de pantalla, Disney+)

Sergio Mayer Mori desató controversia en redes sociales tras contar, en La Granja VIP, cómo fue su última ruptura amorosa.

El cantante no reveló la identidad de su expareja, pero compartió algunos detalles que le sirvieron a los internautas para dar con ella.

El cantante terminó con su ex en su cumpleaños. La Granja VIP.

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori sobre su truene con Sajiva?

Fue durante una conversación con Omahi y Sandra Itzel donde Sergio Mayer Mori contó que su última relación amorosa terminó en febrero de este año y no ocurrió como lo esperaba.

Supuestamente, todo se desencadenó en el día de su cumpleaños, luego de que su entonces pareja decidió abandonar su fiesta para irse con una amiga a una exposición de arte.

Aunque esto lo desconcertó, no le reclamó, pero en ese momento tomó la decisión de terminar la relación y así lo hizo horas después cuando su ex llegó al departamento en donde vivían juntos.

(TikTok: @lizzyyeyo)
(TikTok: @lizzyyeyo)

Según Mori, su entonces pareja no quería terminar la relación, pero no tuvo otra opción más que aceptar la decisión y él le ofreció quedarse el tiempo necesario en el departamento mientras encontraba un nuevo lugar donde vivir.

Todo se descontroló días después, cuando ella le pidió prestado su teléfono. Y es que se habría molestado tras encontrar conversaciones con otras mujeres, así que él le pidió que se fuera del departamento.

La gota que derramó el vaso, según Mori, fue cuando vio a su ex en evento con otra persona: “De mi casa se fue a la casa de ese wey, viviendo con ese wey”.

(TikTok: @lizzyyeyo)
(TikTok: @lizzyyeyo)

Lo más grave para Mori fue que supuestamente su ex lo acuso de serle infiel y que no respeta a las mujeres.

¿Qué dijo la ex novio de Sergio Mayer Mori?

Según usuarios de redes sociales, Sergio Mayer Mori hizo referencia a su historia de amor con Inés Sánchez Gil, mejor conocida en redes sociales como Sajiva.

Tras el escándalo que se desató, la también cantante publicó un video en su cuenta de TikTok en donde contó su versión de los hechos.

(Captura de pantalla TikTok)
(Captura de pantalla TikTok)

“Cuando estamos en ese lugar (falta de amor propio) claramente vamos a atraer personas o eventos relacionados con el abuso o el narcisismo”, dijo.

Sajiva comenzó por asegurar que en aquel entonces permitió muchas cosas en su relación por falta de amor propio; confirmó que se fue el día del cumpleaños de su ex, pero con nada más ni nada menos que su suegra, Bárbara Mori.

También afirmó haber visto mensajes de Sergio Mayer Mori con otras chicas, pero no reaccionó por celos, sino por la impotencia que sintió.

Sergio Mayer Mori sigue causando
Sergio Mayer Mori sigue causando sensación entre los fans de "La Granja VIP" (Captura de pantalla)

“Tú en ese momento, al borde del colapso, lo último por lo que estás enojada es porque le habla a otra mujer desde este lugar de celos, es por la impotencia de que le va a hacer lo mismo que a ti”, dijo.

Por último, desmintió haberse mudado al departamento de su actual pareja tras el rompimiento, sino a una casa donde vive sola.

“No me voy a quedar callada. He desbloqueado niveles de amor propio en donde me amo muchísimo más, por fin he aprendido a cómo relacionarme desde el amor”, aseguró.

