México

¿Quién le quitó la caja a Fabiola Campomanes? El misterio que desató sospechas en La Granja VIP

El miércoles pasado fue un día sumamente polémico en el reality de TV Azteca

Por Zurisaddai González

Guardar
(Captura de pantalla La Granja
(Captura de pantalla La Granja VIP)

En La Granja VIP, la tensión no solo se vive en las nominaciones: ahora un nuevo misterio tiene confundidos a los participantes y al público.

El pasado 22 de octubre, Fabiola Campomanes reclamó que una de sus cajas personales desapareció misteriosamente del lugar donde la había dejado. Lo que parecía un simple malentendido entre compañeros se transformó en un tema de respeto, sospechas y hasta indirectas.

“La desaparición es lo que quisiera saber”: el reclamo de Fabiola

Durante una plática con Kim Shantal, la actriz expresó su molestia por el movimiento de su caja, que contenía pertenencias importantes.

“¿Que mandaron a la mierda? ¿Y mi caja que estaba ahí? La desaparición es lo que quisiera saber”, reclamó Fabiola.“Sí la he visto con los de, pero no sé quién lo hizo”, respondió Kim.

Campomanes insistió:

“Yo quiero ser repetitiva, pero la caja estaba ahí... Y sabes qué es lo más importante? Tenía un tapete de yoga que para mí es superimportante. Así como cada quien tiene las cosas de sus novios”.

(Captura de pantalla TikTok La
(Captura de pantalla TikTok La Granja)

La actriz recalcó que siempre ha sido respetuosa con las pertenencias de los demás:

“Entiendo que quieran limpiar a fondo, está bien. Pero si ves algo que no es tuyo, pues lo dejas, porque como diría Benito Juárez…”.A lo que Kim Shantal completó: “El respeto al derecho de los demás”.

Fabiola sospecha de Adame

Kim Shantal compartió su teoría:

Fabiola Campomanes
Fabiola Campomanes

“Te voy a decir lo que yo creo que pasó. En la mañana, esto no sé si estoy difamando: el señor Adame sacó las cosas de Bea de ahí y lo sacó”.

Cabe señalar que durante la mañana, Adame se equivocó y sacó la caja de Bea creyendo que era la de Carolina (quien ya salió del reality) sin embargo, al percatarse de que era de su compañera le dijo y se la entregó. Ambos quedaron en buenos términos.

Más tarde, Fabiola hablar del tema con Alfredo Adame, quien le respondió directamente:

“Esa caja que yo agarré de Bea, para echar las cosas de Bea, es mi caja. Incluso está marcada”.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Fabiola no quedó convencida y cuestionó si alguien más, como Manola, había movido sus cosas.

“¿La cambiaste tú, Manola? ¿Cambiaste tú mi sombrero de una caja a la otra?”, preguntó. Manola respondió: “No sé cuál es tu sombrero. No me acuerdo”.

“Es una falta de respeto”: Fabiola y Jawy intentan reconstruir el misterio

En conversación con Jawy, Campomanes reiteró su enojo:

“Yo cuando limpié, nunca agarré sus cosas, se me hace una falta de respeto... No agarro las cosas y las aviento en una caja rellena de triques, porque era la caja donde guardo mis zapatos”.

Jawy coincidió en que probablemente Adame lo hizo sin darse cuenta:

“Personalmente, siento que en esta exclusiva ocasión, se le fue el pedo. Porque se le fue algo más grande que una caja”.

(Captura: La Granja VIP)
(Captura: La Granja VIP)

La incógnita sigue: ¿quién fue?

Durante la Asamblea posterior, Fabiola nominó a Alfredo Adame por el tema de la caja, aunque él insistió que no había sido. Más tarde, la actriz comentó con Lolita que sí creía en lo que le dijo Adame, pero entonces no sabía quién pudo haber movido sus cosas.

Lolita, por su parte, sospechó de Kim Shantal, aunque no hay pruebas claras. Hasta el momento, la identidad del responsable siguen siendo un misterio dentro de La Granja VIP.

Temas Relacionados

Fabiola CampomanescajaLa Granja VIPAlfredo Adamemexico-entretenimiento

Más Noticias

“México no está de acuerdo sobre ataques de EEUU a lanchas fuera de su territorio”: Sheinbaum

La presidenta pide apego a la legalidad en operativos antidrogas en aguas internacionales

“México no está de acuerdo

¿Quién es Fabiola Campomanes? Actriz y participante de La Granja VIP que protagonizó una fuerte pelea con Eleazar Gómez

Conoce los momentos destacados de esta artista

¿Quién es Fabiola Campomanes? Actriz

La Granja VIP en vivo hoy 23 de octubre: Liz Vega rompe en llanto

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Disney+

La Granja VIP en vivo

Suspenden a 14 policías de Baja California por presunto “baje de droga” a favor de Los Arellano Félix

Esta nueva acción por parte de autoridades de seguridad estatal sucede después de que se confirmara una investigación penal de la FGR contra los elementos acusados de traficar cocaína en Tijuana

Suspenden a 14 policías de

Quién es el segundo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Dos de los nominados tienen un acuerdo para salvarse mutuamente si ganan el reto de salvación

Quién es el segundo eliminado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suspenden a 14 policías de

Suspenden a 14 policías de Baja California por presunto “baje de droga” a favor de Los Arellano Félix

Omar García Harfuch reporta el decomiso de 98 millones de litros de huachicol durante su comparecencia en el Senado

Detienen a seis personas con armas de fuego y droga en Quintana Roo

Procesan a estadounidense que planeaba sacar del país más de 21 millones de pesos en metanfetamina oculta en muebles

Caen 10 presuntos miembros de la Familia Michoacana tras ataque en Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 23 de octubre: Liz Vega rompe en llanto

Quién es el segundo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Quieres disfrutar de Natalia Jiménez, Fernando Delgadillo y Salón Victoria para Día de Muertos en la CDMX gratis: te decimos dónde y cuándo

¿La traicionará? Eleazar Gómez y Liz Vega hacen un pacto previo al juego de salvación de La Granja VIP | Video

Nueva arremetida de Martha Figueroa a Carlos Rivera por desplante a actor de la comunidad LGBTI: “Haces evidente cosas que no quieres contar”

DEPORTES

Pierre Gasly se declara enamorado

Pierre Gasly se declara enamorado de México previo al Gran Premio 2025: “Los fans son absolutamente increíbles”

¿Hay posibilidades? Esto es lo que necesita Pumas para acceder a la liguilla del Apertura 2025

Franco Colapinto reconoce ser fan de Checo Pérez “desde chiquito”

Oscar Piastri minimiza a Max Verstappen previo al GP de México 2025: “No me intimida, he estado en peleas más difíciles”

Semana crítica para Chivas: Gabriel Milito confirma lesión de la ‘Hormiga’ González previo al Clásico Tapatío