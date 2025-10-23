¿Quién le quitó la caja a Fabiola Campomanes? El misterio que desató sospechas en La Granja VIP

(Captura de pantalla La Granja VIP)

En La Granja VIP, la tensión no solo se vive en las nominaciones: ahora un nuevo misterio tiene confundidos a los participantes y al público.

El pasado 22 de octubre, Fabiola Campomanes reclamó que una de sus cajas personales desapareció misteriosamente del lugar donde la había dejado. Lo que parecía un simple malentendido entre compañeros se transformó en un tema de respeto, sospechas y hasta indirectas.

“La desaparición es lo que quisiera saber”: el reclamo de Fabiola

Durante una plática con Kim Shantal, la actriz expresó su molestia por el movimiento de su caja, que contenía pertenencias importantes.

“¿Que mandaron a la mierda? ¿Y mi caja que estaba ahí? La desaparición es lo que quisiera saber”, reclamó Fabiola.“Sí la he visto con los de, pero no sé quién lo hizo”, respondió Kim.

Campomanes insistió:

“Yo quiero ser repetitiva, pero la caja estaba ahí... Y sabes qué es lo más importante? Tenía un tapete de yoga que para mí es superimportante. Así como cada quien tiene las cosas de sus novios”.

(Captura de pantalla TikTok La Granja)

La actriz recalcó que siempre ha sido respetuosa con las pertenencias de los demás:

“Entiendo que quieran limpiar a fondo, está bien. Pero si ves algo que no es tuyo, pues lo dejas, porque como diría Benito Juárez…”.A lo que Kim Shantal completó: “El respeto al derecho de los demás”.

Fabiola sospecha de Adame

Kim Shantal compartió su teoría:

Fabiola Campomanes

“Te voy a decir lo que yo creo que pasó. En la mañana, esto no sé si estoy difamando: el señor Adame sacó las cosas de Bea de ahí y lo sacó”.

Cabe señalar que durante la mañana, Adame se equivocó y sacó la caja de Bea creyendo que era la de Carolina (quien ya salió del reality) sin embargo, al percatarse de que era de su compañera le dijo y se la entregó. Ambos quedaron en buenos términos.

Más tarde, Fabiola hablar del tema con Alfredo Adame, quien le respondió directamente:

“Esa caja que yo agarré de Bea, para echar las cosas de Bea, es mi caja. Incluso está marcada”.

(Captura de pantalla YouTube)

Fabiola no quedó convencida y cuestionó si alguien más, como Manola, había movido sus cosas.

“¿La cambiaste tú, Manola? ¿Cambiaste tú mi sombrero de una caja a la otra?”, preguntó. Manola respondió: “No sé cuál es tu sombrero. No me acuerdo”.

“Es una falta de respeto”: Fabiola y Jawy intentan reconstruir el misterio

En conversación con Jawy, Campomanes reiteró su enojo:

“Yo cuando limpié, nunca agarré sus cosas, se me hace una falta de respeto... No agarro las cosas y las aviento en una caja rellena de triques, porque era la caja donde guardo mis zapatos”.

Jawy coincidió en que probablemente Adame lo hizo sin darse cuenta:

“Personalmente, siento que en esta exclusiva ocasión, se le fue el pedo. Porque se le fue algo más grande que una caja”.

(Captura: La Granja VIP)

La incógnita sigue: ¿quién fue?

Durante la Asamblea posterior, Fabiola nominó a Alfredo Adame por el tema de la caja, aunque él insistió que no había sido. Más tarde, la actriz comentó con Lolita que sí creía en lo que le dijo Adame, pero entonces no sabía quién pudo haber movido sus cosas.

Lolita, por su parte, sospechó de Kim Shantal, aunque no hay pruebas claras. Hasta el momento, la identidad del responsable siguen siendo un misterio dentro de La Granja VIP.