Ian García responde a las versiones de que Eleazar Gómez maltrató a su hermana Miriam

(Instagram)

El nombre de Eleazar Gómez volvió a generar controversia luego de que la periodista Ana María Alvarado asegurara que el actor podría enfrentar un nuevo proceso legal por presunta violencia.

De acuerdo con la información difundida en su canal de YouTube, el integrante de La Granja VIP habría agredido a una mujer una semana antes de entrar al reality show, el pasado 12 de octubre.

“Cuando salga, algo grave va a pasar porque va a salir con una demanda. Me estaban platicando de muy buena fuente que la hermana de Ian García, el Wapayaso, andaba con Eleazar Gómez y una semana antes de entrar a La Granja hubo un problemón, una cosa fuerte”, dijo Ana María Alvarado.

(Captura: La Granja VIP)

La comunicadora no dio más detalles, pero aseguró que la presunta víctima sería hermana de Ian García, quien actualmente estaría en trámites para interponer una denuncia.

La reacción de Ian García

El 22 de octubre, Ian García compartió una selfie en sus historias de Instagram junto con un mensaje que fue interpretado por sus seguidores como una respuesta indirecta a las declaraciones de Ana María Alvarado.

“La vida es muy linda para que crean todos los chismes que se dicen”, escribió el exintegrante de Los Wapayasos, sin mencionar nombres ni hacer referencia directa al caso.

(Instagram)

Cabe recordar que, en una entrevista anterior con Javier Ceriani, Ian había hablado positivamente de la relación entre su hermana y Eleazar Gómez:

“Muy bien, se me hace chistoso que digas cuñado porque él y yo fuimos primero amigos y ahora es parte de la familia. Yo tuve el error de presentarles, no te creas, es increíble. Los veo tranquilos, Eleazar necesitaba una mano dura ahí para que lo calmaran y le tocó a mi hermana ser esa mano dura.”

Su comentario fue retomado en redes tras las nuevas acusaciones, ya que varios usuarios recordaron esas palabras como una muestra de confianza hacia el actor.

El manager de Eleazar desmiente a Ana María Alvarado

En medio de la polémica, el manager de Eleazar Gómez respondió al programa de Javier Ceriani para desmentir las versiones difundidas:

Eleazar Gómez aseguró que jugará con todo después de darse a conocer su nominación. (Captura de pantalla TikTok)

“Mira, en su momento hablará Miriam al respecto, lo único que puedo decirte es que todo está bien, es una mentira lo que dijo Ana María Alvarado (...) Todo está excelente entre ellos, todo el círculo de Miriam y Eleazar, no hay ningún tema, nada grave. Pero gracias por el interés y preocupación, buenas noches.”

Con estas declaraciones, el representante intentó frenar los rumores, asegurando que no existe conflicto entre Eleazar Gómez y la familia de Ian García.

El historial de Eleazar Gómez en casos de violencia

Esta no sería la primera vez que el actor enfrenta acusaciones de este tipo. En noviembre de 2020, Eleazar Gómez fue arrestado en la Ciudad de México tras agredir física y verbalmente a su entonces novia, Tefi Valenzuela. El actor fue declarado culpable de violencia familiar, permaneció cuatro meses en prisión y obtuvo libertad condicional por tres años.

La Granja tendrá su primer viernes de Traición (Captura de pantalla)

“Quiero ofrecer una disculpa pública a todas las mujeres que se hayan sentido agredidas u ofendidas con mi comportamiento, quiero dejar claro que nunca ha sido mi intención lastimar a nadie. Especialmente quiero ofrecer esta disculpa desde el fondo de mi corazón a Stephanie Valenzuela, por cualquier mal que le haya hecho pasar”, declaró en su momento.

Aunque Valenzuela aceptó la disculpa y confirmó que donó el dinero de la indemnización a fundaciones, el historial del actor ha hecho que esta nueva controversia genere una fuerte reacción del público en redes sociales.