México

Euro hoy en México: cotización de cierre del 5 de mayo

La moneda europea experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,31 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,72% en comparación con el precio de cierre anterior de 20,46 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,27%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 7,32%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando una depreciación del euro frente al peso. La volatilidad actual se sitúa en 5,75%, por debajo de la volatilidad de referencia de 7,66%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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