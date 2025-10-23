México

El Tío Pepe regresa a La Granja VIP tras insulto de Jawy Méndez; así fue el reencuentro

El mayoral no solo abordó el tema del insulto, también la controversia que se desató tras la nominación

Por Adriana Castillo

(Captura: La Granja VIP)
(Captura: La Granja VIP)

Tío Pepe, mayoral de La Granja VIP, regresó a las instalaciones este jueves 23 de octubre tras un día de ausencia.

Antes de arrancar con las actividades de la granja, se reunió con todos los granjeros y peones para hablar sobre la grosería que Jawy y otros habitantes hicieron en su contra.

“Creo que también hay de faltas a faltas, contextos, intenciones y aquí yo entiendo que no fue algo que sucedió no con una intención directa de molestarme ni de ofender. Quiero decirles en principio que yo así lo veo y que en ningún momento me he sentido ofendido”, dijo.

Usuarios en redes sociales piden sanción. (La Granja)

Sin embargo, el mayoral aprovechó la situación para reflexionar, con los granjeros, sobre el valor del respeto.

“Es importante que tomemos esto como una lección al interior y una lección al exterior, la gente nos está viendo todo el tiempo. Recordemos que el respeto es una carretera de dos vías y que casi siempre la persona que profiere un insulto, con intención o sin ella, no está afectando a quien se lo dice, se está afectando a sí mismo”, continuó.

Por último, pidió que los granjeros tengan consideración y respeto a la dignidad mutua.

Los involucrados en la grosería contra el mayoral se disculparon IG: @lagfranjavipmx

“Consideración y dignidad. Cuando respetamos estamos considerando al de enfrente y su dignidad. Si nos saltamos eso y hacemos algo que ofenda al otro, a quien realmente estamos afectando es al emisor”, comentó.

Jawy se disculpó con el Tío Pepe por sus palabras y le dio un abrazo.

(Captura: La Granja VIP)
(Captura: La Granja VIP)

“Fue sin intención, viene de otro momento que veníamos haciendo bromas de otras cosas. Lo quiero mucho y le ofrezco una disculpa. De paso, ya me puse de reto no decir groserías, nada más wey”, dijo.

El Tío Pepe habla del elefante en la habitación

Ese no fue el único tema delicado que abordó el mayoral de la granja, también intentó que los granjeros hablaran sobre el problema que se desató tras la nominación.

Los granjeros intentaron no mencionar nada al respecto, solo Sandra Itzel dijo que estaba feliz y segura con su estrategia, mientras que Eleazar aseguró que no se tomará nada personal.

