Excolaborador de Omar Fayad es detenido por presunta venta ilícita de helicópteros del estado

Martiniano “N” fue oficial mayor del gobierno del actual Embajador de México en Noruega durante los años 2016 y 2022

Por Alexa Cirel

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ejecutó una nueva orden de aprehensión en contra de Martiniano “N”, quien se desempeñó como oficial mayor durante el gobierno de Omar Fayad Meneses, actual embajador de México en Noruega, anterior gobernador de Hidalgo.

De acuerdo con las autoridades, el exfuncionario fue detenido por el delito de peculado agravado, relacionado con el presunto desvío de recursos públicos y la venta irregular de helicópteros estatales.

Martiniano “N” fue recluido en el Centro de Reinserción Social de Pachuca de Soto, donde ya cumplía una condena previa.

La PGJEH informó que la nueva acusación deriva de la solicitud de 60 millones de pesos realizada en 2021 para renovar una póliza de seguro catastrófico con la empresa Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V.

Este contrato fue utilizado para atender los daños provocados por el huracán Grace en agosto de ese mismo año.

Según la investigación, tras el siniestro la aseguradora pagó 116 millones 62 mil pesos por concepto de reparación de daños; sin embargo, no existe evidencia de que ese dinero haya ingresado a las arcas estatales.

Las autoridades detectaron que el recurso fue transferido de manera ilegal a una cuenta bancaria perteneciente a la empresa Logcom Trading Company S.A. de C.V., sin justificación administrativa o contable.

La Procuraduría precisó que el exoficial mayor será puesto a disposición de un juez de control, quien definirá la fecha y hora para la audiencia inicial en la que se le formulará imputación y se solicitará su vinculación a proceso.

Martiniano “N” ya había sido condenado en julio de 2023 a 12 años de prisión por otro caso de peculado agravado, luego de comprobarse que solicitó recursos extraordinarios durante la emergencia sanitaria por COVID-19, los cuales tampoco fueron utilizados conforme a su propósito.

Además, enfrenta otros procesos judiciales por presunta venta de helicópteros de propiedad estatal sin los avalúos correspondientes.

De ser declarado culpable en este nuevo proceso, el exfuncionario podría recibir hasta 25 años adicionales de prisión, así como el embargo de todos sus bienes.

Polémica administración de Omar Fayad

Durante su gestión como gobernador de Hidalgo, Omar Fayad fue señalado en diversos escándalos de corrupción y presunto desvío de recursos públicos.

El más conocido es la llamada “Estafa Siniestra”, un esquema de irregularidades financieras mediante el cual se habrían desviado al menos 522 millones de pesos a través de contratos simulados y empresas fantasma.

En este caso están implicados varios exfuncionarios de su administración, algunos de los cuales ya fueron detenidos. Entre ellos destaca César Román Mora Velázquez, excontralor estatal, arrestado en mayo de 2025 en Miami, Florida.

Otros señalamientos apuntan a malversaciones durante la pandemia de COVID-19, cuando se denunciaron compras irregulares de insumos médicos, entre ellas gel antibacterial y cremas que nunca fueron entregados, con un costo aproximado de 18 millones de pesos.

Las investigaciones han derivado en órdenes de aprehensión contra varios exservidores públicos del gobierno de Fayad, incluido el recién capturado Martiniano “N”, todos presuntamente vinculados a la “Estafa Siniestra”, lo que ha dejado una marca de opacidad y cuestionamientos sobre la administración del exgobernador.

