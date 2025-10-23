México

Aseguran que Kike Mayagoitia es el “infiltrado” de La Granja VIP, estaría buscando generar peleas

Pablo Chagra habla sobre una de las teorías que circula en redes sociales sobre los granjeros y el cambio repentino en su actitud

Por Jazmín González

Pablo Chagra señaló que el
Pablo Chagra señaló que el conductor de Venga la Alegría podría ser un infiltrado de La Granja VIP. (lagranjavipmx)

La Granja VIP sigue dando de qué hablar entre el público gracias a las polémicas que han protagonizado algunos de sus habitantes, principalmente Eleazar Gómez y Sandra Itzel.

Por un lado, el actor de “Atrévete a soñar” ganó desaprobación de la audiencia al hacer trampa en una prueba y traicionar a Carolina Ross, quien se convirtió en la primera eliminada.

Mientras que Sandra Itzel ha comenzado a ser considerada como una mujer “Pick me” por su comportamiento cambiante con las mujeres y su constante acercamiento con algunos de los hombres.

Sandra Itzel y Eleazar Gómez
Sandra Itzel y Eleazar Gómez podrían salir de la competencia tras desaprobación del público. Crédito: La Granja VIP - IG, Sandra Itzel

En medio de las controversias relacionadas con los granjeros, Pablo Chagra reveló información que podría cambiar el rumbo de la competencia en algunas semanas.

Pablo Chagra señala que Kike Mayagoitia podría ser el infiltrado de La Granja VIP

Durante su participación en la estación La Mejor FM, Pablo Chagra, ex conductor digital de La Casa de los Famosos México, mencionó que en redes sociales circula la teoría de que podría existir un infiltrado dentro de la competencia.

De acuerdo con el creador de contenido, en versiones de otros países del mismo formato, ha ocurrido que un participante revela que es parte de los “panelistas” a mitad de la competencia.

“Por ahí hay un rumor que dicen en las redes, como ya les dije que Gaby Spanic estaba en el mismo proyecto, pero en Brasil, dicen que en otros países ha sucedido que uno de los granjeros es un panelista infiltrado”, contó Chagra.

Kike Mayagoitia es señalado como
Kike Mayagoitia es señalado como un posible infiltrado. (IG)

Asimismo, reveló que la principal función del infiltrado es generar conflicto entre los participantes, por lo que considera que Kike Mayagoitia sería el que está jugando ese rol, al ser uno de los granjeros que ha cambiado su manera de jugar en los últimos días.

Kike Mayagoitia estaría recibiendo información del exterior

De acuerdo a lo que ha observado el comunicador, el presentador de Venga la Alegría podría ser el infiltrado, pues tras el rechazo de Eleazar Gómez, Mayagoitia decidió acercarse más a las mujeres pero mantenerse lejos de Sandra Itzel.

“Yo siento que a lo mejor podría ser Kike (Mayagoitia) porque Kike al principio estaba muy pegado con los hombres y de repente la gente ya no quiso a Eleazar y entonces ahora Kike ya no quiere a Eleazar”, recordó.

Pablo Chagra opina sobre el
Pablo Chagra opina sobre el cambio de juego de Kike Mayagoitia. (La Granja VIP)

Y agregó: “Siento que Kike se está moviendo más, no que siembre el chisme, pero sí se va moviendo conforme la corriente afuera”.

