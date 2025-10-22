Violencia en Culiacán: dos ataques armados dejan cuatro muertos y cinco heridos

Noche de balaceras en Culiacán dejó cuatro muertos y cinco heridos, entre ellos un menor de 12 años. (Capturas de pantalla)

La noche del 21 de octubre de 2025, una serie de ataques armados en Culiacán, Sinaloa, dejó un saldo de cuatro personas muertas y cinco heridas, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa (SSPE).

Los hechos ocurrieron en distintos puntos de la ciudad y provocaron operativos conjuntos de fuerzas de seguridad estatales y federales.

Dos agresiones coordinadas en el norte y sur de Culiacán

Según información proporcionada por la SSPE y medios locales como Los Noticieristas y Ríodoce, el primer ataque fue reportado durante la noche, alrededor de las 19:20 horas, sobre el bulevar Jesús Kumate, en la salida sur de la ciudad, cerca de la Feria Ganadera.

Uno de los ataques se dio frente a las instalaciones de la Feria Ganadera. (X/@pabloaltavoz)

Personas armadas dispararon contra los ocupantes de una camioneta Ford Ranger, de color oscuro y modelo antiguo, donde murieron dos hombres y dos personas más resultaron heridas.

En la escena quedó varada una camioneta Nissan Kicks blanca con una llanta dañada, cuya relación con los hechos permanecía sin esclarecer, según Ríodoce.

Las autoridades ayudaron a evacuar a civiles que buscaron refugio en un supermercado durante el tiroteo y negaron la salida hasta revisar a cada persona de manera individual, ante la presunción de que los agresores podrían haberse ocultado entre los presentes.

En redes sociales circuló un video en el que varios niños que jugaban un partido de futbol en la zona se tiraron al piso para resguardarse.

Niños se resguardan tras balacera en Culiacán. (X/@Eco1_LVM)

El segundo incidente se registró casi al mismo tiempo en la zona norte, en inmediaciones de Plaza Carolinas y Plaza Sendero. Los Noticieristas informó que dos hombres fueron ejecutados con armas largas cuando circulaban en un vehículo Toyota Camry dorado, modelo antiguo, sobre el bulevar Mario López Valdez (Malova), a espaldas de la plaza comercial.

El automóvil terminó con múltiples impactos de bala y las autoridades reportaron la localización de decenas de casquillos de diferentes calibres en la escena.

En cuanto a las víctimas, hasta el cierre de la información no se había confirmado la identidad, aunque se describió que uno de los fallecidos era de tez morena, barba cerrada negra y cabello oscuro.

Heridos colaterales

En la zona norte de Culiacán, tres personas resultaron heridas producto de las balaceras: dos mujeres y un niño de 12 años, considerados víctimas colaterales, según indicó Los Noticieristas.

El segundo ataque fue cerca de Plaza Carolinas. (Captura de pantalla)

Una de las heridas fue identificada como Lizeth ‘N’, de 37 años, mientras que la otra mujer permanecía sin identificar. El menor de edad fue atendido por cuerpos de emergencia.

En este sector, las autoridades acordonaron tres puntos clave:

Un camión de la ruta Solidaridad con al menos un impacto de bala,

Un automóvil Volkswagen Vento gris con múltiples impactos, ambos sobre el bulevar Elbert, y

Un vehículo de modelo viejo sobre el camellón, para diligencias periciales e investigación.

En el sector sur se mencionan a dos personas heridas. Sobre estas últimas, no se brindó información adicional, ni nombres ni características.

La presencia de militares, elementos de la Marina, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Policía Municipal fue notoria tanto en el sur como en el norte de Culiacán. Las fuerzas armadas establecieron perímetros y controlaron accesos, brindando asistencia directa a los civiles atrapados por los tiroteos.

La Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa reiteró el llamado a la población para atender indicaciones y circular con precaución por las zonas afectadas, debido a la presencia constante de las fuerzas de seguridad.

Los Noticieristas y Ríodoce confirmaron que los operativos continuaban desarrollándose en diferentes puntos de la ciudad para dar con los responsables, sin que hasta el momento se haya confirmado alguna detención.