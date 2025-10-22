Para qué sirve mezclar vinagre blanco con maicena

La mezcla de vinagre blanco y maicena suele ser usada como solución natural para limpiar y dar brillo a superficies domésticas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda es bien sabido que el vinagre blanco es un ingrediente ampliamente usado como elemento de limpieza y que sus efectos limpiadores suelen incrementar cuando se mezcla con algunos otros ingredientes, tales como el bicarbonato de sodio o el jabón de trastes.

Sin embargo, existe una mezcla en particular que suele ser poco conocida pero que tiene podemosos beneficios.

Nos referimos a la mezcla de vinagre blanco con fécula de maíz, mejor conocida como maicena, la cual combina lo mejor de ambos ingredientes y brinda una poderosa herramienta de limpieza que te decimos cómo aprovechar y cómo mezclar de manera correcta.

Cuáles son los usos de limpieza que puede tener el mezclar vinagre blanco con maicena

Como mencionamos, la mezcla de vinagre blanco con maicena se emplea en diversas tareas de limpieza doméstica, entre los cuales destacan los siguientes:

Limpieza de vidrios y espejos: Ayuda a eliminar manchas, huellas y suciedad, dejando una superficie sin rayas.

Desengrasante para estufas, hornos y superficies de cocina: La combinación facilita la remoción de grasa incrustada en electrodomésticos y mesas.

Limpieza de azulejos y juntas: Remueve restos de jabón, sarro y suciedad en baños y cocinas.

Pulido de superficies de acero inoxidable: Deja los electrodomésticos con un brillo uniforme y sin marcas.

Eliminación de manchas en alfombras y tapicerías: Aplicada en manchas localizadas puede ayudar a desprender la suciedad antes del lavado convencional.

El uso consiste en mezclar vinagre blanco con un poco de maicena hasta obtener una pasta o líquido, aplicar sobre la zona a tratar, dejar actuar unos minutos y limpiar con un paño húmedo.

Cómo mezclar vinagre blanco con maicena para usarlo en la limpieza

Para preparar una mezcla de vinagre blanco con maicena para limpieza, sigue estos pasos:

Ingredientes: 1 taza de vinagre blanco 1 cucharada de maicena (fécula de maíz) 1 taza de agua (opcional, en caso de querer una mezcla más líquida) Preparación: Vierte el vinagre blanco en una olla o recipiente resistente al calor. Disuelve la maicena en el vinagre frío, mezclando bien hasta que no queden grumos. Lleva la mezcla a fuego bajo, removiendo constantemente hasta que espese ligeramente. Si prefieres una consistencia más líquida, agrega el agua poco a poco. Deja enfriar y vierte la mezcla en un atomizador o frasco. Uso: Agita bien antes de usar. Aplica sobre la superficie que deseas limpiar (vidrios, azulejos, acero inoxidable, grasa de cocina). Deja actuar algunos minutos. Retira con un paño limpio y húmedo.

La mezcla se puede almacenar en un envase hermético por varios días.