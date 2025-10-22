México

Kike Mayagoitia revela la razón por la que Flor Rubio llora constantemente Venga la Alegría: "Se enoja muy perro"

La Bea habló con el presentador sobre los episodios que ha protagonizado la periodista y se han vuelto virales en redes sociales

Por Jazmín González

La periodista se volvió viral
La periodista se volvió viral por romper en llanto en una dinámica del matutino. Crédito: Venga la Alegría - IG, Kike Mayagoitia

Flor Rubio se ha vuelto tendencia en las últimas horas luego de que el conductor Kike Mayagoitia revelara en La Granja VIP las razones por las que su compañera llora constantemente en Venga la Alegría.

En los últimos meses, la periodista de espectáculos se ha caracterizado por mostrar emociones intensas que la llevan a conmoverse hasta las lágrimas o expresar enojo en situaciones que van desde juegos hasta entrevistas personales.

Su sensibilidad ha sido interpretada por parte del público como una actitud exagerada, lo que ha motivado que La Bea cuestione las razones que la llevan a romper en llanto constantemente.

La conductora se molestó durante la dinámica de "Sin Palabras" Crédito: Venga la Alegría / TV Azteca

Kike Mayagoitia revela las razones por las que Flor Rubio llora en Venga la Alegría

Desde el inicio del reality show de TV Azteca, la presencia de Flor Rubio en el panel de jueces ha sido objeto de críticas y comentarios, especialmente tras un enfrentamiento con Ferka.

Sin embargo, otra de las razones por las que ha sido tema de conversación son sus lágrimas, tema que fue abordado entre algunos participantes durante una jornada de actividades en La Granja VIP.

La Bea abordó directamente a Kike Mayagoitia para indagar sobre la facilidad con que la periodista se enoja durante los juegos: “¿Me puedes explicar por qué Flor Rubio se enoja con facilidad en los juegos? La Flor Rubio se enoja muy perro, he visto”, cuestionó la creadora de contenido.

Kike Mayagoitia define a Flor
Kike Mayagoitia define a Flor Rubio como 'apasionada' ante críticas por su emotividad en el programa. (IG)

En respuesta, el conductor, quien es compañero de Rubio, fue contundente y se centró en una sola palabra que, a su juicio, define el carácter de la periodista: “Voy a describirla con una palabra... Flor Rubio (señala a la cámara) y sabes que es cierto. La palabra que describe a Florecita Rubio es: apasionada”.

Flor Rubio lloró durante el juego “Sin palabras” en Venga la Alegría

Uno de los episodios más recordados de Flor Rubio ocurrió en junio, cuando se sintió atacada por sus compañeros durante una dinámica del programa. En ese momento, tomó la palabra para exigir respeto, lo que derivó en un quiebre emocional que quedó registrado ante las cámaras.

Ante la intriga por su reacción, la periodista de 54 años expresó para diferentes medios que no sentía vergüenza por haber llorado en televisión, pues su educación le enseñó a no reprimir sus emociones.

La Bea y Kike Mayagoitia
La Bea y Kike Mayagoitia analizan el carácter de Flor Rubio durante actividades en La Granja VIP. (Foto: TV Azteca)

“Crecí en una educación en donde llorar es sanador, es limpiar el alma y nunca me limitaron en mi casa para llorar. Entonces, de pronto cuando sucede en televisión mucha gente piensa que es ridículo y lo respeto”, señaló.

