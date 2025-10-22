Diputada de la 4T propone declarar “Día del Bienestar” en el cumpleaños de AMLO

Una diputada propuso que se celebre el Día del Bienestar el mismo día que cumple años AMLO. Crédito: Gobierno de México

El pasado 14 de octubre, la diputada federal Ana Karina Rojo Pimentel formalizó ante la Cámara de Diputados la iniciativa para declarar el 13 de noviembre como el Día Nacional del Bienestar, generando sospechas sobre un posible homenaje disfrazado, debido a que el día propuesto coincide con el cumpleaños de Andrés Manuel López Obrador.

Una investigación realizada por el periodista Juan Ortiz fue la que reveló esta intención por parte de la diputada federal, reavivando el debate en redes generado por las propuestas de la 4T, hasta el punto en que diversos internautas le reclamaron en sus redes sociales a la servidora.

Aunque la diputada perteneciente al PT no menciona de forma explícita al expresidente, esta casualidad ha despertado dudas sobre la verdadera motivación detrás de la propuesta. Lo que llevó a internautas a concluir que esto se trata de un homenaje disfrazado para AMLO.

Cabe destacar que la propuesta legislativa consta de un solo artículo que busca declarar el 13 de noviembre como Día Nacional del Bienestar, sin establecerlo como día de descanso ni fijar actividades obligatorias.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictamen.

Ana Karina Rojo Pimentel celebrando el cumpleaños de AMLO en 2021. ( X - @Karina_Rojo_P)

Por qué quiere conmemorar el Día del Bienestar

Según Rojo Pimentel en la exposición de motivos para su propuesta, “el bienestar no es un lujo ni una aspiración lejana: es una necesidad básica, un derecho humano y la base de una vida con dignidad”.

La iniciativa señala que el 13 de noviembre no coincide con otras conmemoraciones oficiales y que es la fecha del Día Mundial de la Bondad, lo que, según el documento, refuerza valores como la empatía, la solidaridad y la justicia social.

No es la primera vez que la diputada impulsa esta iniciativa, en octubre del año pasado quería establecer esta misma conmemoración, pero proponiendo que el Día del Bienestar se celebrara el 9 de mayo, aunque esa propuesta quedó pendiente de resolución.

Ana Karina Pimentel es presidenta de la Comisión de Bienestar en la Cámara de Diputados. En su trayectoria como política, la diputada correspondiente al distrito 20 de Iztapalapa señala que esta es la tercera vez que sirve como diputada federal, teniendo el cargo desde 2018 y siendo reelegida en dos ocasiones.

Ana Karina Rojo Pimentel en espacio de diálogo Crédito: X - @Karina_Rojo_P

Ya se ha celebrado a AMLO en la Cámara de Diputados

Recordemos que el 12 de noviembre del año pasado, un día antes del cumpleaños de AMLO, los diputados de Morena, el Partido Verde y el PT se reunieron frente a la máxima tribuna para entonar Las Mañanitas, dedicadas al que en ese entonces fungía como presidente de la república.

La letra tradicional de la canción fue modificada por algunos para incluir el nombre del exmandatario, en una expresión de cercanía poco habitual en ese recinto.