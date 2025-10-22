México

Consejo Nacional Agropecuario denuncia que extorsiones del narco elevan hasta 20% el costo de los alimentos

El Consejo también condenó el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo en Michoacán y pidió una estrategia contra la violencia

Por Ale Huitron

El empresario y líder limonero
El empresario y líder limonero fue asesinado y localizado muerto en su vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae/Sora AI)

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) denunció que los agricultores enfrentan extorsión y amenazas por parte de integrantes del crimen organizado que han comenzado a impactar los precios de los alimentos con un aumento de hasta el 20%.

A través de un comunicado, el Consejo se pronunció por el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA) en Michoacán, en el que condenó los hechos y denunció mayor seguridad para el sector.

Además, exigió que las autoridades de los tres niveles de gobierno implementen una estrategia que permita frenar la violencia para los agricultores ante las amenazas que enfrentan y los atentados en su contra.

“El crimen organizado, la extorsión, las amenazas y los asesinatos no pueden seguir condicionando la actividad de quienes trabajan la tierra todos los días. La violencia e inseguridad que aquejan al campo mexicano no sólo representan una amenaza para los productores y sus familias, sino también para la seguridad alimentaria del país”, sentenció.

Bernardo Bravo fue localizado con
Bernardo Bravo fue localizado con impactos de arma de fuego al interior de su vehículo. (Fb: Bernardo Bravo)

El Consejo denunció que estos altos niveles de extorsión que enfrenta el sector han provocado un aumento de entre 10 y 20 por ciento del costo de diversos productos agroalimentarios para pagos exigidos por grupos criminales, lo cual es una “situación insostenible”.

Ante la violencia, el CNA solicitó a las autoridades llevar a cabo una estrategia que permita frenar la violencia en contra de los agricultores y permitir garantizar el derecho a la alimentación.

“El CNA exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a implementar, con urgencia y de manera coordinada, una estrategia que permita frenar la violencia e impunidad que amenaza la estabilidad del campo mexicano. Proteger la vida y el trabajo de quienes producen los alimentos es indispensable para garantizar el derecho a la alimentación, el bienestar y la estabilidad del país”, exigió.

Asesinaron a Bernardo Bravo, líder
Asesinaron a Bernardo Bravo, líder limonero. (Facebook/Bernardo Bravo)

Cabe mencionar que tras el asesinato del líder limonero, autoridades federales, estatales y de las Fuerzas Armadas detuvieron a Rigoberto “N”, alias “El Plátano”, identificado como jefe operativo encargado del cobro de cuotas de extorsión a citricultores de Apatzingán para “Los Blancos de Troya”.

Esta organización criminal es señalada por mantener alianzas con “Los Viagras” y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes serían los responsables de la violencia en contra de este sector.

Desde 2023 los citricultores en Michoacán han sido blanco de extorsiones por parte de grupos criminales, lo que ha provocado que suspendan sus actividades como modo de protesta, sin embargo, las acciones en su contra han continuado.

Bravo denunciaba públicamente estos hechos por parte de criminales y, a pesar de contar con tres escoltas y un vehículo blindado para mantener su seguridad, fue asesinado y su cuerpo localizado el 20 de octubre al interior de su vehículo.

