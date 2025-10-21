Bernardo Bravo, líder limonero de Michoacán, contaba con un escolta el día de su asesinato, informa SSPC

Asesinaron a Bernardo Bravo, líder limonero. (Facebook/Bernardo Bravo)

Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA) en Michoacán, sí contaba con un escolta el día de su asesinato, ocurrido el lunes 20 de octubre.

El Gabinete de Seguridad, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el día de los hechos Bravo estuvo acompañado de un escolta durante el trayecto que realizó entre Morelia y Apatzingán, por lo que fue resguardado hasta su ingreso al interior del Tianguis Limonero, donde dejó de contar con personal para su protección.

Además, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán detalló que Bernardo Bravo tenía a su disposición 3 elementos de seguridad encargados de resguardarlo, así como de un vehículo blindado.

El cuerpo del empresario y líder limonero del Valle de Apatzingán fue localizado con tiros de arma de fuego y posible tortura.. (Fb: Bernardo Bravo)

De acuerdo con los reportes, el hallazgo del cuerpo del empresario y líder limonero ocurrió aproximadamente a las 08:00 horas del lunes 20 de octubre, cuando su camioneta fue localizada con signos de violencia cerca de la carretera Apatzingán-Presa del Rosario.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, detalló que tras practicarle la necropsia se determinó que la causa de muerte de Bravo fue una herida en la cabeza a causa de un disparo por arma de fuego.

Bravo cambió de vehículo sin escoltas

El gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que Bernardo Bravo contaba con un escolta cuando se dirigía al Tianguis limonero de Apatzingán, pero en ese municipio realizó un cambio de vehículo en el que dejó a su seguridad.

“Él tenía escoltas, y se está investigando en ese sentido porque aparentemente se mueve de Morelia a Apatzingán acompañado de un escolta, pero en Apatzingán por algún motivo hace un cambio de vehículo y ya no se hace acompañar de esta custodia”, comentó ante medios de comunicación.

Además, el gobernador detalló que los escoltas de Bernardo Bravo ya se encuentran rindiendo sus declaraciones ante la Fiscalía del Estado para esclarecer los hechos.

(Foto: Gobierno de Michoacán)

Trabajo como dirigente forma parte de líneas de investigación

Ramírez Bedolla detalló que el trabajo de Bravo como dirigente del sector limonero en Apatzingán forma parte de las líneas de investigación.

Cabe mencionar que el también empresario denunciaba que eran víctimas de extorsiones constantes por parte de integrantes de grupos criminales.

“Era un dirigente sano, un dirigente que estaba haciendo su trabajo en favor del sector limonero, y que la actividad que realizaba está siendo motivo prácticamente de las líneas de investigación", afirmó el gobernador.

Por este hecho fue detenido Rigoberto “N”, alias “El Plátano”, acusado por el homicidio del líder limonero.