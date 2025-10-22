Cae “El Chesman”, segundo implicado en el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

Fue detenido un segundo hombre implicado en el asesinato del pare Marcelo Pérez en Chiapas, identificado como Héctor “N”, alias “El Chesman”, a quien también se le acusa de ser el presunto líder del grupo criminal “Los Motonetos”.
La captura fue anunciada por el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, quien destacó que el sujeto fue aprehendido por su presunta responsabilidad en los delitos de pandillerismo y atentados contra la paz del estado al ser identificado como líder de un grupo delictivo generador de violencia.
*Información en desarrollo...
