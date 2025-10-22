México

Cae “El Chesman”, segundo implicado en el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

Héctor “N” también es acusado de ser el presunto líder del grupo “Los Motonetos”

Por Ale Huitron

Guardar
Foto: EFE / SSP Chiapas
Foto: EFE / SSP Chiapas

Fue detenido un segundo hombre implicado en el asesinato del pare Marcelo Pérez en Chiapas, identificado como Héctor “N”, alias “El Chesman”, a quien también se le acusa de ser el presunto líder del grupo criminal “Los Motonetos”.

La captura fue anunciada por el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, quien destacó que el sujeto fue aprehendido por su presunta responsabilidad en los delitos de pandillerismo y atentados contra la paz del estado al ser identificado como líder de un grupo delictivo generador de violencia.

*Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Marcelo PérezEl ChesmanSegundo detenidoAsesinato padreChiapasLos MotonetosNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de octubre: servicio lento en la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Omar García Harfuch reporta el decomiso de 98 millones de litros de huachicol durante su comparecencia en el Senado

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que cerca del 40% fue decomisado en los últimos tres meses

Omar García Harfuch reporta el

Acusan a Sergio Mayer Mori de no haber dormido con Teo en la suite de La Granja VIP

El granjero decidió dejar solo al amigo de Ricardo Peralta

Acusan a Sergio Mayer Mori

Dólar: cotización de cierre hoy 22 de octubre en México

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy

Cae “El Chesman”, segundo implicado en el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

Héctor “N” también es acusado de ser el presunto líder de “Los Motonetos”

Cae “El Chesman”, segundo implicado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Omar García Harfuch reporta el

Omar García Harfuch reporta el decomiso de 98 millones de litros de huachicol durante su comparecencia en el Senado

Cae “El Chesman”, segundo implicado en el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

Sentencian con más de 47 años de prisión a “El Yimmy”, homicida de Edomex

Sicarios en Sinaloa usaban vehículos clonados del Gobierno Federal y habría dos menores de edad entre los detenidos

Cuba extraditará a México a Zhi Dong Zhang, el broker chino del Cártel de Sinaloa y CJNG

ENTRETENIMIENTO

Acusan a Sergio Mayer Mori

Acusan a Sergio Mayer Mori de no haber dormido con Teo en la suite de La Granja VIP

“El Conquistador”: reality extremo conducido por Julián Gil y Valeria Marín llega a México: fecha de estreno, reglas y premio

‘La Granja VIP’ en vivo hoy 22 de octubre: TV Azteca reacciona a ausencia del Tío Pepe tras ser insultado por los granjeros

¿Volverá? TV Azteca rompe el silencio sobre la ausencia del Tío Pepe de La Granja VIP tras insultos de Jawy

El es César, el hombre ‘guapo’ que cautivó a Belinda en pleno concierto en Jalisco

DEPORTES

Isaac del Toro recibe nominación

Isaac del Toro recibe nominación al Vélo d’Or y hace historia en el ciclismo mundial

Carlos Slim Domit destaca sobre Checo Pérez: “Eligió Cadillac porque quiere un proyecto nuevo, que lo entusiasme y lo rete”

Real Madrid vs FC Barcelona: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el clásico español desde México

“Si se largaran tres personas, sí”: Tuca Ferretti pone condiciones para volver a Tigres

Clara Brugada presenta el lema oficial del Mundial 2026 para la CDMX