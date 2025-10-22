Becas Benito Juárez: ¿Qué beneficiarios que cobran hoy miércoles 22 de octubre?

Reciben su depósito las y los estudiantes de educación media superior y se deposita en las tarjetas del Banco del Bienestar

La Beca Universal Benito Juárez forma parte de los Programas para el Bienestar impulsados por el Gobierno de México y busca apoyar a las y los estudiantes de bachillerato de todo el país. Su propósito es claro: evitar la deserción escolar y garantizar que la falta de recursos no impida continuar con los estudios.

El depósito bimestral de mil 900 pesos correspondiente al periodo septiembre–octubre 2025 comenzó el lunes 20 de octubre y continuará hasta el lunes 27. Los pagos se realizan en orden alfabético, según la letra inicial del primer apellido, a través del Banco del Bienestar, de forma directa y sin intermediarios.

¿Quiénes cobran hoy miércoles 22 de octubre?

De acuerdo con el calendario oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, este miércoles 22 de octubre toca el turno de cobro a los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con las letras H, I, J, K o L.

Con esta organización, el programa garantiza un proceso ordenado que permite atender de manera ágil a millones de estudiantes en todo México.

Cómo verificar tu pago y qué hacer si no lo retiras hoy

Las y los beneficiarios pueden consultar el estado de su depósito directamente en la aplicación Bienestar Azteca o en su cuenta del Banco del Bienestar. En caso de no retirar el apoyo el día asignado, no hay ningún problema: el dinero permanecerá seguro en la cuenta y podrá cobrarse posteriormente sin penalización.

Se recomienda conservar los comprobantes de depósito, acudir únicamente el día que corresponda según la letra del apellido y llevar una identificación oficial o escolar. En sedes con alta afluencia, la logística puede ajustarse por horarios, por lo que se sugiere estar atentos a los avisos oficiales de la Coordinación Nacional de Becas.

Apoyo que impulsa la permanencia escolar

Las Becas para el Bienestar Benito Juárez representan un pilar fundamental en la política educativa del Gobierno de México. Cada bimestre, millones de jóvenes reciben este apoyo económico que les permite continuar su formación académica y aliviar los gastos familiares relacionados con la educación.

Además del beneficio económico, el programa reafirma el compromiso de la administración federal con el derecho a la educación y el desarrollo integral de la juventud mexicana, fortaleciendo las oportunidades de quienes más lo necesitan.

El pago de las Becas Benito Juárez continúa este miércoles 22 de octubre con las y los estudiantes de apellidos H, I, J, K y L. Con este esquema ordenado, el Gobierno federal garantiza que los apoyos lleguen de manera directa, transparente y segura, impulsando así el futuro educativo de miles de jóvenes en todo el país.