Qué tan saludables son las enchiladas suizas

Este platillo es uno de los favoritos de muchos mexicanos debido a la mezcla de queso gratinado y crema que suele llevar

Por Abigail Gómez

A pesar de su delicioso
A pesar de su delicioso sabor, es importante consumirlas con moderación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enchiladas suizas son un platillo tradicional de la gastronomía mexicana

Se elaboran enrollando tortillas de maíz rellenas, generalmente de pollo desmenuzado, aunque existen variantes con otros ingredientes. Estas tortillas se bañan con salsa verde o roja, a base de tomates o tomates verdes y chiles, y se cubren con abundante queso gratinado y crema.

El nombre “suizas” hace referencia al uso de productos lácteos como el queso y la crema, elementos asociados a la cocina de Suiza y a pesar de ser uno de los platillos favoritos de muchos mexicanos, lo cierto es que debido a sus ingredientes deben consumirse con moderación y aquí te contamos la razón.

Algunso de sus ingredientes pueden
Algunso de sus ingredientes pueden ser elevados en calorías. Foto: Instagram/@maucocinadetodo

Qué tan saludables son las enchiladas suizas

Como ocurre con muchos otros platillos, las enchiladas suizas pueden formar parte de una alimentación equilibrada si se preparan con ingredientes frescos y se consumen con moderación; sin embargo, no son consideradas un platillo ligero debido a su contenido calórico y graso.

Algunos elementos a considerar sobre su valor nutricional son los siguientes:

  • Aporte calórico: Suelen tener un contenido energético elevado por el uso de queso gratinado y crema, productos ricos en grasas saturadas.
  • Proteínas: El pollo aporta proteínas de buena calidad.
  • Carbohidratos: Las tortillas de maíz contienen carbohidratos complejos.
  • Vitaminas y minerales: La salsa a base de tomate, tomatillo y chiles aporta vitaminas y antioxidantes.
  • Grasas: La cantidad de grasas se incrementa por el uso de crema y queso, que también elevan el nivel de colesterol.
  • Sodio: El platillo puede contener altos niveles de sodio, sobre todo si se utiliza queso salado o salsas procesadas.
Las enchiladas suizas son un
Las enchiladas suizas son un platillo mexicano tradicional con salsa cremosa y queso gratinado que conquista por su sabor – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántas calorías tienen las enchiladas suizas

El contenido calórico de las enchiladas suizas puede varíar según los ingredientes y el tamaño de la porción; sin embargo, en promedio, una porción de tres enchiladas suizas (rellenas de pollo, cubiertas con salsa verde, queso y crema) puede aportar entre 500 y 700 calorías.

Factores que influyen en el aporte calórico:

  • Tipo y cantidad de queso y crema: El uso de productos enteros o en abundancia aumenta considerablemente las calorías.
  • Método de preparación de las tortillas: Si las tortillas se fríen antes de armar la enchilada, el contenido calórico será mayor que si solo se calientan.
  • Cantidad de pollo y salsa: Porciones generosas elevan el valor energético.

A pesar de lo anterior, existen maneras de preparar este platillo y hacerlo un poco más saludable. Para ello, se pueden utilizar versiones reducidas en grasa de queso y creman además de agregar más verduras al relleno y moderar la cantidad de salsa y sal.

También se recomienda acompañarlas con una porción adecuada de vegetales frescos y evitar frituras en la preparación de las tortillas.

