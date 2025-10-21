México

Pareja mexicana ayuda a mujer a empujar su auto en la frontera norte pero su carro se queda en EEUU con todo y visa

Un gesto de buena voluntad terminó en un divertido percance fronterizo que se volvió viral en redes sociales

Por Jesús F. Beltrán

El incidente ocurrió cuando intentaban empujar un Jetta detenido y ayudaron al dueño a salir de un apuro.

Un incidente poco común se registró en la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, cuando una pareja que pasaba por la franja divisoria terminó cruzando inadvertidamente al territorio mexicano mientras ayudaba a empujar un vehículo detenido. El hecho, relatado por los propios protagonistas en redes sociales, generó sorpresa y risas entre usuarios por lo inusual de la situación.

Según los testimonios, una mujer que conducía un Jetta detenido en la franja fronteriza solicitó ayuda para mover su automóvil. La pareja que transitaba por la zona accedió de inmediato a colaborar, sin percatarse de que al empujar el vehículo, cruzaban la frontera de manera involuntaria.

Cosas que no más nos pasan a nosotros. Veníamos de Estados Unidos y había una chica que estaba empujando su Jetta saliendo de Estados Unidos hacia México y le dije a mi novio: ‘ay que ayudarla e empujar el carro’”, relató la mujer afectada. Sin embargo, al intentar regresar a su automóvil, que había quedado en territorio estadounidense, no pudieron reincorporarse al país, ya que todos sus documentos y visas se encontraban dentro del coche.

El hecho generó risas y comentarios en redes sociales por la inusual situación en la línea divisoria.

La pareja aclaró que no tenían intención de cruzar la frontera, y que el incidente se debió a la falta de señalización clara en la franja divisoria, lo que complicó la percepción de los límites entre ambos países. “Por ayudar a una paisana, nuestro carro quedó en Estados Unidos. Quedamos como payasos jajajaja”, comentaron entre risas, compartiendo la experiencia en redes sociales.

El propietario del vehículo detenido explicó que el esposo de la mujer ayudada regresó a Estados Unidos para solucionar la situación y eventualmente manejar el auto hacia México, restableciendo así la situación de forma segura. Según los involucrados, el problema original del coche fue una falla mecánica que obligó al esposo de la conductora a conseguir una grúa, por lo que la intervención de la pareja fue solo un intento de asistencia rápida.

El hecho refleja la complejidad de los cruces fronterizos, donde incluso actos bien intencionados pueden generar inconvenientes legales o administrativos debido a la estricta delimitación territorial y la necesidad de portar documentos en regla. Afortunadamente, el incidente no escaló a ninguna situación grave, y todos los involucrados pudieron resolver la situación sin consecuencias mayores.

Un gesto de ayuda terminó en una situación cómica y viral cuando empujaron un Jetta detenido en la franja divisoria. Crédito: TikTok / @ElMexicanOnline

El episodio ha sido ampliamente comentado en redes sociales, donde usuarios han destacado la ironía y el humor de la pareja, así como la importancia de prestar atención a los límites fronterizos, incluso en actos de ayuda. La historia se ha vuelto viral, destacando que, a veces, la buena intención y la improvisación pueden generar situaciones cómicas y complicadas al mismo tiempo.

Finalmente, la pareja invitó a otros viajeros a ser precavidos y revisar la señalización cuando transiten cerca de zonas fronterizas, recordando que incluso un gesto altruista puede tener consecuencias inesperadas.

