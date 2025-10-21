México

Muere sargento de la Guardia Nacional por persecución y volcadura en la maxipista Culiacán-Mazatlán

Otro de los integrantes de la corporación resultó herido

Por Luis Contreras

Al parecer perseguían a sujetos
Al parecer perseguían a sujetos armados (X/@adiscusion)

En Sinaloa ocurrió una persecución que derivó en la volcadura de un vehículo de la Guardia Nacional y que dejó un sargento muerto y otro efectivo de la corporación herido.

Los hechos sucedieron el 20 de octubre en la maxipista Culiacán-Mazatlán, en el kilometro 183, reportes de medios locales señalan que los uniformados perseguían a integrantes de un grupo de sujetos armados.

Asimismo, el sargento fallecido fue identificado como Julián De Grados y el elemento que resultó herido es Luis Abel, según compartió en sus redes sociales la periodista Azucena Uresti.

Imágenes compartidas en la red muestran parte del accidente vehicular y la presencia de efectivos de seguridad en la zona, sin que hasta el momento hay confirmación sobre la detención de los sospechosos.

Reportes del portal Luz Noticias indican que el accidente habría sido originado por un ataque armado en contra de los guardias nacionales, el cual provocó que el conductor de la unidad perdiera el control de la patrulla. Paramédicos acudieron al sitio y confirmaron la muerte de uno de los uniformados.

Los dos agentes pertenecían al Octavo Batallón de infantería, el agente lesionado fue trasladado a un hospital para su atención, mientras que el sitio fue acordonado para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento ni la Secretaría de Seguridad (SSP) estatal ni la Guardia Nacional han compartido algún informe sobre lo ocurrido en la carretera en sus redes sociales. Los informes de la prensa local refieren que alrededor de las 6:00 de la tarde los guardias nacionales iniciaron la persecución de sujetos que viajaban en un Audi color gris.

Ataque contra alcalde de Elota en la carretera

Cabe recordar que fue en la autopista mencionada que ocurrió ataque armado contra el alcalde de Elota, Richard Millán, del cual el funcionario logró salir ileso.

El reporte de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa indica que el convoy en el que viajaba Millán fue interceptado por hombres armados que trataron de frenar la unidad en la que el funcionario se trasladaba, los agresores también realizaron disparos al aire, lo anterior aproximadamente en el kilometro 140.

“El Grupo Interinstitucional se desplegó para la búsqueda de los agresores y para asegurar que el presidente municipal llegara a su destino. El alcalde se encuentra ileso y en resguardo, lo mismo que su personal“, compartió la institución de seguridad estatal en su cuenta de X.

