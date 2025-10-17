Riña en el penal de Aguaruto, Sinaloa dejó un interno muerto y tres lesionados

Autoridades continúan con un operativo en las instalaciones del penal

Una riña fue registrada en el Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán, que dejó a un reo sin vida y tres personas más lesionadas, según informó la Secretaría de Seguridad de Sinaloa.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:40 horas y fue controlado por los elementos de seguridad, quienes posteriormente aseguraron tres armas largas, dos armas cortas y un artefacto explosivo, el cual según informaron, será destruido en el lugar debido al riesgo que representa su traslado.

“La #SSPSinaloa informa que, después de controlar la riña suscitada entre personas privadas de la libertad en el interior del Centro Penitenciario Aguaruto, ocurrida este 17 de octubre de 2025, se tuvo como saldo una persona privada de la libertad sin vida y tres más lesionadas, derivado de la agresión entre ellos”, se lee en el comunicado publicado en redes sociales.

La secretaría de Seguridad del estado informó de las acciones que tomaron tras el enfrentamiento (@/sspsinaloa1)

Por otra parte, aseguraron que elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional, con el apoyo del Grupo Interinstitucional, realizarán revisiones en los módulos de los reos involucrados en el conflicto.

Aseguran un arma, municiones y teléfonos tras inspección en penal de Aguaruto

(FOTO: X: @sspsinaloa1)

Hace apenas cuatro días, elementos de seguridad realizaron una inspección dentro del centro penitenciario ubicado en el municipio de Culiacán, con el objetivo de mantener orden y seguridad dentro del penal.

Durante la inspección se aseguró una pistola de calibre 9x19 milímetros, así como 17 cartuchos del mismo calibre, cinco teléfonos celulares y un modem. Los artefactos fueron puestos a disposición del ministerio publico de la zona con el fin de iniciar investigaciones que determinen su procedencia y si fueron usados dentro del penal.

Cabe recalcar que no es la primera vez que se implementan este tipo de acciones en el Centro Penitenciario Aguaruto, pues el pasado 8 de agosto, la SSP de Sinaloa, en conjunto con corporaciones federales y estatales, llevó a cabo una revisión preventiva en tres módulos del mismo penal.

De acuerdo con el comunicado oficial, esta intervención, que contó con el respaldo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, formó parte de una estrategia de “limpieza delincuencial” dentro de la prisión.

En esa ocasión, las autoridades localizaron y aseguraron equipo táctico y objetos prohibidos, además de otros materiales cuya posesión está restringida en el entorno penitenciario.

Estos hallazgos se suman al descubrimiento de un túnel clandestino en las instalaciones, registrado el pasado 21 de mayo. Dichos hallazgos han motivado a las autoridades a intensificar los operativos y a realizar revisiones exprés de manera periódica.