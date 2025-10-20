México

Muere otro interno tras revisión sorpresa en el Penal de Aguaruto, Sinaloa

Autoridades reportan que el reo se desvaneció en su módulo y los paramédicos no pudieron salvar su vida

Por Carlos Salas

Las autoridades han registrado dos
Las autoridades han registrado dos reos muertos en menos de una semana. (Facebook: La policíaca de Los Noticieristas)

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) informó que este lunes se registró el fallecimiento de otra persona privada de la libertad en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán.

De acuerdo con el reporte oficial, el interno se desvaneció dentro de su módulo y, aunque personal del penal le brindó los primeros auxilios, ya no contaba con signos vitales.

La Dirección del centro penitenciario dio aviso a la autoridad ministerial para que realizara las diligencias correspondientes y notificó a los familiares de la persona fallecida para ofrecerles apoyo en los trámites administrativos.

“Este 20 de octubre se registró el deceso de una persona privada de la libertad en el Centro Penitenciario de Aguaruto que se desvaneció en su módulo y a quien se le brindaron los primeros auxilios; sin embargo, ya había perdido la vida.

“La dirección del penal dio vista a la autoridad ministerial para que realice las diligencias de ley, asimismo, se puso en contacto con la familia para asesorarla y apoyar en los trámites administrativos”, detalló el comunicado de la SSP.

Revisión interinstitucional en el penal de Aguaruto

Objetos y droga incautada en
Objetos y droga incautada en una segunda revisión en los módulos del penal. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

En hechos posteriores, un Grupo Interinstitucional integrado por la Policía Estatal Preventiva, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado llevó a cabo una revisión rutinaria en tres módulos del penal de Aguaruto.

La inspección se realizó el pasado 19 de octubre con el propósito de detectar y retirar objetos prohibidos. Durante el operativo, las autoridades aseguraron:

Objetos prohibidos:

  • 27 teléfonos celulares de distintas marcas
  • 1 dispositivo Starlink
  • 2 módems
  • 2 bandas anchas
  • 3 radios

Droga:

  • 5 gramos de cocaína
  • 14 gramos de marihuana
  • 2 básculas grameras
  • 1 trituradora de marihuana

Todos los objetos y sustancias fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para iniciar las investigaciones correspondientes.

Finalmente, la SSP precisó que la revisión concluyó sin incidentes y se llevó a cabo en estricto apego a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Riña en el Penal de Aguaruto dejó un interno muerto y tres lesionados

La riña dejó tres lesionados,
La riña dejó tres lesionados, un muerto y armas largas incautadas. (Facebook: La policíaca de Los Noticieristas)

Las autoridades también refirieron que el pasado 17 de octubre se registró una riña en el mismo centro penitenciario, donde los reportes preliminares apuntaron que las acciones violentas dejaron un muerto y tres personas lesionadas.

Posteriormente, los elementos de seguridad informaron que la persona fallecida, murió de causas ajenas a la riña.

“Tras los hechos, personal de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional, con el apoyo del Grupo Interinstitucional en el perímetro del lugar, aseguraron tres armas largas, dos armas cortas, así como un artefacto explosivo.

“La riña ocurrió alrededor de las 13:40 horas en el centro penitenciario, la cual fue controlada por elementos de seguridad”, informó la secretaría tras los hechos.

