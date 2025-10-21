México

Mexibús Línea VII: este será el municipio beneficiado del Edomex

El nuevo corredor “Vicente Villada–Panteón de los Rosales” busca mejorar la movilidad de la zona oriente

Por Jorge Contreras

Guardar
Nueva Línea del Mexibús Línea
Nueva Línea del Mexibús Línea VII para la zona oriente del Edomex (Jorge Contreras/infobae)

El Gobierno del Estado de México anunció el acuerdo para la creación de la Línea VII del Mexibús, un nuevo corredor de transporte público que busca mejorar la movilidad en la zona oriente de la entidad, una de las más densamente pobladas y con mayores desafíos de conectividad en todo el Valle de México.

De acuerdo con la información publicada por el gobierno estatal, el nuevo tramo recorrerá de “Vicente Villada” a “Panteón de los Rosales”, con una longitud total de 3.5 kilómetros, y conectará directamente con la estación Vicente Villada de la Línea III del Mexibús, lo que permitirá una mayor interconexión entre sistemas y reducirá los tiempos de traslado para miles de mexiquenses que diariamente se desplazan hacia otras zonas metropolitanas.

El corredor estará ubicado sobre la Avenida Chimalhuacán, una de las principales arterias viles que conecta los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, y contará con siete estaciones distribuidas estratégicamente: Adelita, Carmelo Pérez, Norteña, Me Voy, Tepozanes, Secundaria 36 y CBTIS 6.

Fortalecer la movilidad de uno de los municipios más poblados

Ruta de la línea VII
Ruta de la línea VII del Mexibús “Vicente Villada - Panteón de los Rosales” (Gaceta Edomex)

Las autoridades señalaron que este proyecto forma parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México del gobierno de Delfina Gómez, que contempla diversas acciones orientadas a fortalecer la infraestructura, la movilidad y la calidad de vida en una región históricamente afectada por la falta de transporte público seguro, eficiente y estructurado.

“El objetivo es atender una de las principales demandas sociales de los habitantes del oriente del Valle de México: contar con un sistema de transporte digno, moderno y sustentable”, explicó el gobierno estatal en el documento oficial.

Asimismo, se destacó que Nezahualcóyotl y Chimalhuacán enfrentan diariamente severos problemas de saturación vial, largos tiempos de traslado y carencias en infraestructura de movilidad, debido a su alta densidad poblacional y al crecimiento urbano desordenado.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2020, Nezahualcóyotl cuenta con 1 millón 77 mil 208 habitantes, lo que lo convierte en el segundo municipio más poblado del Estado de México y el octavo a nivel nacional, mientras que Chimalhuacán concentra una población de más de 705 mil personas, ambas con una fuerte demanda de transporte público diario hacia la Ciudad de México y municipios conurbados.

El trazado de la nueva línea inicia en Avenida Chimalhuacán número 436, colonia Benito Juárez, en Nezahualcóyotl, y se extenderá hasta Prolongación Chimalhuacán, cubriendo zonas de alta movilidad laboral, educativa y comercial de ambos municipios, pero el beneficio será mayor para el municipio del Coyote.

Con esta nueva obra, el Estado de México busca fortalecer el sistema Mexibús, que ya cuenta con seis líneas en operación y atiende a más de un millón de usuarios diarios. La Línea VII representa un paso importante en el compromiso del gobierno estatal por impulsar un modelo de movilidad sostenible y de calidad, enfocado en reducir la contaminación, mejorar los tiempos de traslado y ofrecer mayor seguridad vial a los habitantes del oriente mexiquense.

La administración estatal indicó que el proyecto se desarrollará con criterios de sustentabilidad, accesibilidad universal y tecnología moderna, y se espera que entre en operación en los próximos meses, una vez concluidos los estudios técnicos y de impacto urbano.

Temas Relacionados

MexibúsDelfina GómezLínea VIIAvenida ChimalhuacánNezahualcóyotlChimalhuacánmexico-noticias

Más Noticias

Gobierno presenta Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama: así es la estrategia para detectar a tiempo la enfermedad

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el modelo de atención tendrá una inversión de 8 mil millones de pesos

Gobierno presenta Modelo de Atención

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores abrió la jornada este 21 de octubre con baja de 0,96%

Apertura de sesión México S&P/BMV IPC: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El principal indicador de la

Juan Gabriel en Bellas Artes será proyectado en el Zócalo de la CDMX: cuándo y a qué hora será el magno evento

El gran concierto en vivo de ‘El Divo de Juárez’ podrá ser disfrutado por miles de capitalinos de forma gratuita

Juan Gabriel en Bellas Artes

Festival Nacional Máscaras Danzantes 2025: ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo?

En la quinta edición se reunirán danzantes, artesanos y artistas internacionales con el apoyo de Banco Azteca

Festival Nacional Máscaras Danzantes 2025:

Tras la muerte de Medio Metro Original, Sandra Cuevas le manda mensaje al de Sonido Pirata: “Mi chaparrito”

La empresaria se volvió tendencia en redes sociales tras su publicación

Tras la muerte de Medio
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG, Los Viagras y Los

CJNG, Los Viagras y Los Blancos de Troya: la triple alianza detrás de extorsiones y asesinatos de limoneros en Michoacán

Reaprehenden a Tania Félix “N”, priista ligada a la Barredora del CJNG en Puebla: ahora enfrenta cargos por homicidio

Quién era Miguel Bahena, el alcalde de Pisaflores que fue asesinado a balazos

Asesinan a Miguel Bahena, alcalde de Pisaflores, Hidalgo

Ejército asegura más de 50 millones de pesos en metanfetamina en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Juan Gabriel en Bellas Artes

Juan Gabriel en Bellas Artes será proyectado en el Zócalo de la CDMX: cuándo y a qué hora será el magno evento

Tras la muerte de Medio Metro Original, Sandra Cuevas le manda mensaje al de Sonido Pirata: “Mi chaparrito”

La Granja VIP en vivo hoy 21 de octubre: así se vive la tensión en el reality tras la nominación de Eleazar Gómez

Eleazar Gómez podría enfrentar una denuncia por presunta violencia tras salir de La Granja VIP, según Ana María Alvarado

Entorno de Litzy y el chef Poncho Cadena ventila el motivo detrás de su inesperada decisión de posponer su boda

DEPORTES

Dragón Lee conquista WWE: el

Dragón Lee conquista WWE: el luchador mexicano gana titulo mundial junto a AJ Styles

ASF investiga a Ana Guevara por presunto desvío millonario durante su gestión en la Conade

¿Fin al monopolio? Mikel Arriola pone fecha al fin de la multipropiedad en la Liga MX

Puebla vs América: dónde y a qué hora ver a las Águilas en la Jornada 14 del Apertura 2025

Este es el premio económico que ganó Karely Ruiz tras vencer a Karina García en el Stream Fighters 4