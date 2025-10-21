Festival Nacional Máscaras Danzantes 2025: ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo?

En la quinta edición se reunirán danzantes, artesanos y artistas internacionales con el apoyo de Banco Azteca

Se acerca la quinta edición del Festival Nacional Máscaras Danzantes de México, que transformará Coscomatepec de Bravo, Veracruz, en un espacio de encuentro entre generaciones, donde tradición, arte y cultura se viven de manera activa.

Esta edición contará con el patrocinio principal de Banco Azteca, institución que refuerza su compromiso con la inclusión, la educación cultural y la preservación de la identidad mexicana entre los jóvenes.

Fecha y participantes del festival

El festival tendrá lugar del 14 al 16 de noviembre y reunirá a danzantes, artesanos y músicos de todo el país, ofreciendo una plataforma donde tradición y juventud convergen.

Más de 100 artesanos multipremiados y grupos de danza tradicional exhibirán sus saberes, mientras los jóvenes participan como voluntarios, fotógrafos, artistas o difusores digitales, asegurando que las tradiciones se mantengan vivas y evolucionen con nuevas perspectivas.

Jóvenes como protagonistas de la cultura

Manuel Álvarez Sánchez, Director General del Festival Nacional Máscaras Danzantes, explicó: “buscamos que los jóvenes no solo sean espectadores, sino protagonistas. A través de talleres, redes sociales y actividades educativas, descubren que la tradición no es algo viejo, sino algo que evoluciona con ellos y les permite sentirse orgullosos de su cultura”.

Programación y participación internacional

La programación incluirá calendas diarias, conferencias, talleres, presentaciones editoriales, gastronomía y artesanía, así como la participación de artistas internacionales de España, Puerto Rico, Costa Rica, Perú, Colombia y Japón, quienes compartirán sus tradiciones enmascaradas, promoviendo un diálogo cultural global que inspira a las nuevas generaciones.

Clausura: unión entre lo tradicional y lo moderno

La clausura estará a cargo de Aleks Syntek y Súper Lamas, en un concierto que, según Álvarez Sánchez, “simboliza la unión entre lo tradicional y lo moderno, mostrando a los jóvenes que la cultura mexicana se puede disfrutar, reinterpretar y proyectar hacia el futuro”.

El patrocinio de Banco Azteca refleja la relevancia de la colaboración entre la iniciativa privada y la sociedad civil para fomentar la inclusión y el acceso a la cultura. “Apoyar a las comunidades, a los artistas y a nuestras tradiciones es también una manera de involucrar a los jóvenes y garantizar que el patrimonio cultural se transmita de generación en generación”, afirmó Álvarez Sánchez.

Con la ocupación hotelera al 100 por ciento y paquetes oficiales de hospedaje y transporte desde Córdoba, Orizaba y otros puntos cercanos, el festival ofrece a los asistentes comodidad y seguridad, fomentando la participación de familias y jóvenes en un entorno seguro y educativo.

Un legado cultural para las nuevas generaciones

Para Álvarez Sánchez, el evento es “una manifestación de amor a México, un espacio donde los jóvenes aprenden, participan y se convierten en guardianes de nuestra identidad cultural, conectando tradición, comunidad y futuro”.

El Festival Nacional Máscaras Danzantes de México 2025 se consolida como un referente de inclusión cultural y educación patrimonial, y gracias al impulso de Banco Azteca, demuestra que invertir en cultura es también invertir en las nuevas generaciones y en la continuidad de las tradiciones mexicanas.