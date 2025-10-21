México

Fernández Noroña: los escándalos en los que estuvo involucrado el senador morenista antes de pedir licencia

El senador morenista enfrenta cuestionamientos por su casa en Tepoztlán, sus viajes en aviones privados y su estilo de vida contrastante con el discurso de austeridad de la 4T

Por Miguel Flores

Reciéntemente, Noroña pidió licencia del Senado para viajar a Palestina.

El senador mexicano Gerardo Fernández Noroña, militante de Morena y figura polémica de la autodenominada Cuarta Transformación, vive una de las etapas más difíciles de su carrera política. En los últimos meses, ha sido blanco de críticas por presunto enriquecimiento, uso de vuelos privados, propiedades de alto valor y una reciente pelea con el dirigente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno.

La casa de 12 millones en Tepoztlán

La controversia más mediática comenzó cuando se reveló que Fernández Noroña posee una residencia en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos. El inmueble —con 1,200 metros cuadrados de terreno y 259 de construcción— habría sido adquirido en 2024. El senador justificó la compra afirmando que la está pagando “con su sueldo y las ganancias de su canal de YouTube”, pero el catastro municipal no lo reconoce como propietario y comuneros del pueblo denunciaron que el terreno se ubica en zona comunal y dentro del Parque Nacional El Tepozteco, lo que lo coloca en una situación jurídica irregular.

Noroña negó los señalamientos, aunque la polémica escaló al punto de que vecinos y activistas protestaron frente a la vivienda, acusándolo de incoherencia frente a su discurso de austeridad. “No tengo nada que esconder”, dijo el legislador.

Viajes en jets privados y vuelos de lujo

Apenas unas semanas después, trascendió que el senador utilizó un avión privado de lujo —un jet ejecutivo Socata TBM 850— para realizar giras políticas en Coahuila y el norte del país. El costo estimado del vuelo fue de 280 mil pesos, cantidad que contrasta con su postura contra los “privilegios de la clase política”.

El presidente de la mesa directiva dio a conocer imágenes del interior de su vivienda ubicada en el municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos. (YouTube/GFNorona Oficial)

Cuando fue cuestionado por la prensa, Fernández Noroña respondió: “No tengo nada que transparentar. Cuando se necesita, se usa un avión privado, no hay hipocresía”, desatando una ola de críticas de la oposición y de usuarios en redes sociales. La senadora Lilly Téllez lo acusó de usar recursos públicos para viajes personales y exigió que transparentara sus gastos de transporte y hospedaje.

El enfrentamiento con “Alito” Moreno

En medio de esta serie de polémicas, Fernández Noroña protagonizó un agresivo intercambio con Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, durante una sesión en el Senado en agosto pasado.

El enfrentamiento escaló a gritos, empujones y la intervención de otros legisladores. La sesión tuvo que suspenderse temporalmente, mientras los videos del altercado se viralizaron en redes sociales.

Licencia en el Senado y viaje a Palestina

El 21 de octubre de 2025, el legislador anunció que solicitaría licencia temporal a su cargo en el Senado para realizar un viaje de nueve días a Palestina, patrocinado por los Emiratos Árabes Unidos, “en agradecimiento por su apoyo a la causa palestina”. Oficialmente, la licencia comenzará el 24 de octubre.

El agosto pasado, Noroña tuvo una discusión con Alito Moreno en el Senado. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Una figura bajo escrutinio

Los últimos meses han puesto en evidencia la contradicción entre el discurso y las acciones de Gerardo Fernández Noroña. La mansión en Tepoztlán, los viajes en jets privados, su estilo de vida lujoso y su pelea pública con Alito Moreno han erosionado la imagen de un político que, por años, se presentó como defensor de la austeridad.

