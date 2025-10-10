Gerardo Fernández Noroña advierte que seguirá usando taxis aéreos: “No es un asunto de presunción”

CIUDAD DE MÉXICO, 08OCTUBRE2025.- Gerardo Fernández Noroña durante sesión en la Cámara de Senadores. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Gerardo Fernández Noroña, senador del partido Morena, afirmó este jueves durante una transmisión en vivo que continuará desplazándose en taxis aéreos cuando su agenda política lo requiera, asegurando que su uso no responde “a un asunto de presunción” sino a necesidades logísticas.

El legislador justificó así los recientes señalamientos por emplear vuelos privados en giras políticas, pese a la política de austeridad republicana impulsada por Morena en su Cuarta Transformación.

Fernández Noroña justificó su decisión de utilizar jets privados y afirmó que recurrió al uso de una en Coahuila por limitaciones de tiempo y logística, lo que dificultaba depender únicamente de vuelos comerciales por los horarios y conexiones disponibles. Subrayó que, aunque lo ideal sería agrupar actividades en una misma zona, esto muchas veces no depende de él debido a la naturaleza de los encuentros.

Gerardo Fernández Noroña asegura que seguirá usando taxis aéreos. (X/@azucenau)

“Alguien me dirá: ‘Pues organiza mejor tu agenda’. Claro, lo ideal es hacer recorridos por regiones, pero hay veces que no depende de ti, que tienes que cubrir encuentros que no pueden estar determinados por la lógica”, sostuvo el senador.

Además, reveló que había considerado la posibilidad de volver a recurrir a taxis aéreos para futuros eventos, como una visita a Torreón, pero descartó esa opción al no ser indispensable en ese caso.

Fernández Noroña señaló que prefiere viajar en vuelos comerciales por la comodidad que ofrecen, pero consideró indispensable recurrir a taxis aéreos cuando las circunstancias lo exigen. Describió la avioneta que utilizó recientemente como un espacio muy pequeño, con apenas cuatro plazas, y descartó cualquier intención de ostentación.

“Es mucho más cómodo el vuelo comercial que la avioneta en la que viajé... No es un asunto de presunción, ni, por supuesto, fue un asunto de comodidad, fue un asunto práctico. Yo, por supuesto, viajaré en vuelos comerciales y, cuando sea necesario un taxi aéreo, porque es necesario”, aseguró.

Vuelo privado de Noroña

Las palabras de Fernández Noroña surgen luego de que en la víspera se diera a conocer que el senador habría rentado un avión modelo Socata TBM 850 para asistir a asambleas informativas en la región norte de Coahuila.

El tiempo de uso de la aeronave y su pernocta elevó el costo estimado del servicio a 14 mil dólares, cifra equivalente a poco más de 257 mil pesos, según la cotización vigente al 8 de octubre y reportada por Reforma.

La noticia generó cuestionamientos por la aparente contradicción con la política de “austeridad republicana” propugnada por Morena.

El día que uso la aeronave se hicieron vuelos entre Toluca, Torreón, Piedras Negras y Ciudad Acuña, así como traslados por carretera en Coahuila. El senador estuvo acompañado por Shamir Fernández, exdiputado federal, y Pilar de Aguinaga, suplente en el Senado.

Noroña ha respondido reiteradamente que “no debe transparentar” los detalles de estos trayectos y asegura que la decisión de ocupar taxis aéreos no es contraria a la ética de la Cuarta Transformación.

Durante sus encuentros con prensa, el legislador ha sostenido una actitud desafiante y, en ocasiones, sarcástica, frente a preguntas sobre el uso de recursos privados y los costos involucrados. “No se pagó con recursos públicos”, expresó ante periodistas y agregó que “cuando se requiere un vuelo privado, hay que hacerlo, punto”.

Reacciones en Morena

Las explicaciones y el tono de Fernández Noroña mantuvieron el tema en la agenda política nacional, generando posiciones encontradas en la dirigencia de Morena y del gobierno federal.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consultada sobre la polémica durante su comparecencia matutina, respondió que “cada quien… es libre de opinar y que a cada quien nos evalúe la gente”. En días previos, la mandataria había evitado ahondar en la controversia, apuntando la responsabilidad individual de los involucrados.

Por su parte, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, pidió a la militancia no exhibir disputas internas en público, advirtiendo que someterlas al debate externo podría perjudicar al movimiento político.

En la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, senador y líder parlamentario de Morena, fue consultado sobre el caso de Fernández Noroña y externó un exhorto a la congruencia y responsabilidad en línea con los principios del movimiento, subrayando que “la responsabilidad deberá ser individual y cada quien tendrá que responder por sus actos”.

Además del caso del vuelo en taxi aéreo, el senador ha sido cuestionado recientemente por la compra de una residencia en Tepoztlán, Morelos, con un valor que ronda los 12 millones de pesos, y por asistir en clase ejecutiva a eventos en el extranjero.