México

Ejército asegura más de 50 millones de pesos en metanfetamina en Culiacán, Sinaloa

También fueron hallados más de 100 litros de un líquido color ámbar

Por Luis Contreras

Fueron dos cateos en la
Fueron dos cateos en la capital de Sinaloa (SSPC)

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaron el aseguramiento de más de 200 kilos de metanfetamina luego de cateos en dos inmuebles en Sinaloa, como resultado de las revisiones también fue incautado un líquido color ámbar.

Los acciones de los militares fueron realizadas en Culiacán, específico en la colonia Villa del Real, en conjunto con efectivos de la Fiscalía General de la República (FGR) e informados el 20 de octubre como parte de las acciones destacadas de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC) durante el periodo del 17 al 19 de octubre.

En total, los agentes aseguraron 212 kilos de la droga sintética, además de 425 litros de cianuro de sodio y 112 litros de un líquido color ámbar, así como un vehículo.

Parte de lo hallado por
Parte de lo hallado por los militares (SSPC)

“El costo de la droga asegurada es de 56 millones de pesos”, destaca la corporación encabezada por Omar García Harfuch. Imágenes compartidas por la SSPC permiten ver las diversas bolsas con la metanfetamina, además de diversos utensilios tales como ollas y hieleras.

Por estas acciones no fueron reportadas personas detenidas. En la entidad han sido realizado diversos aseguramiento de sustancias con valor millonario y relacionados con grupos del crimen organizado.

Parte de la droga asegurada
Parte de la droga asegurada (SSPC)

Liberan a un estadounidense secuestrado y aseguran armas: otras acciones en la capital de Sinaloa

No fue el único aseguramiento en Culiacán, pues en el mismo periodo pues en la entidad fueron aseguradas personas y armamento. En la colonia San Rafael fueron arrestados cuatro tripulantes de un vehículo en el que fueron halladas seis armas largas, cuatro cortas, cargadores, cartuchos y seis granadas.

Mientras que otros tres individuos fueron capturados como consecuencia de un cateo en el Fraccionamiento Barcelona, sitio donde fue hallada un arma corta y una replica de pistola y donde fue liberada una persona originaria de Estados Unidos que estaba privada de su libertad.

Elementos del Ejército realizaron diversas detenciones
Elementos del Ejército realizaron diversas detenciones (Reuters/Jesús Bustamante/Ilustrativa)

“En otra acción Culiacán, elementos de la GN, SSPC y Policía Estatal, en el Centro Penitenciario de Aguaruto, aseguraron tres armas largas, dos armas cortas, ocho cargadores, cartuchos y una granada de mano”, señala el informe.

Por su parte, en el poblado El Tepuche, elementos del Ejército hallaron un par de armas largas, dos fusiles Barret, cargadores y cartuchos.

En Sinaloa opera el Cártel del Pacífico, grupo delictivo del cual dos de sus facciones (Los Chapitos y La Mayiza) tiene un conflicto que ha generado violencia en el estado gobernado por Rubén Rocha Moya.

SinaloaCuliacánMetanfetaminaNarco en Méxicomexico-noticias

