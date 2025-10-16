Enfrentamiento en Culiacán deja un militar fallecido, una patrulla incendiada y dos heridos

Un elemento de la Defensa falleció en Tepuche tras enfrentamiento armado. (X/@MxEjercito)

La mañana de este jueves 16 de octubre, un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fue asesinado en un enfrentamiento contra civiles armados en Tepuche, Culiacán.

De acuerdo con información de fuentes locales, en la escena también hay una patrulla incendiada y se tiene conocimiento de dos personas heridas de las cuales se desconoce su identidad.

Alrededor de las 07:40 horas, circularon reportes de fuertes detonaciones de armas de fuego, mismos que se confirmaron posteriormente con las llamadas al 911.

Qué se sabe del enfrentamiento en Culiacán

En el último mes, la Defensa se ha enfrentado a civiles armados en Sinaloa al menos tres ocasiones en el mes de octubre. (Imagen de Archivo/ REUTERS/Jorge Duenes)

Durante la agresión, elementos de las Fuerzas Armadas repelieron el ataque con sus armas, por lo que se dio un intercambio de balas, el cual dejó como resultado un militar fallecido, mientras que otros dos resultaron con lesiones producidas por disparos de arma de fuego, de acuerdo con información difundida por fuentes locales, entre ellas Línea Directa.

Además, la misma fuente señaló que de manera extraoficial se dijo que una camioneta de la Guardia Nacional se había incendiado debido a los impactos de arma de fuego que recibió. Sin embargo, esto sólo es un dato extraoficial, por lo que se sugiere esperar la confirmación de las autoridades.

Los dos efectivos de las fuerzas armadas que resultaron heridos en el enfrentamiento fueron atendidos por parte de los mismos militares de sanidad de la misma Secretaría de la Defensa Nacional y después fueron trasladados a un hospital de Culiacán para que recibieran atención médica prehospitalaria.

“Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los elementos del Ejército y las heridas que sufrieron durante esta confrontación contra civiles armados que ocurrió al norte de Culiacán”, señaló la fuente local.

La situación se enmarca en recientes hechos ocurridos en la zona norte del país, donde los cárteles mexicanos mantienen su posición con el fin de pasar droga de México a Estados Unidos, así como a otros países.

Otros enfrentamientos en Sinaloa

La Secretaría de la Defensa se ha enfrentado en diferentes ocasiones a civiles armados. (Imagen de Archivo/ REUTERS/ Jose Luis Gonzalez)

El pasado martes 14 de octubre de 2025, la Guardia Nacional fue atacada en el municipio de Escuinapa, en donde un agente falleció y tres personas fueron abatidas.

De acuerdo con información obtenida por fuentes locales, el enfrentamiento ocurrió en un camino que conduce al poblado conocido como El Camarón, cuando un grupo de civiles armados atacaron a los agentes mientras realizaban labores de patrullaje en la zona.

Noroeste informó que el agente lesionado fue identificado como Antonio “N”, un joven de 25 años de edad que presentó una herida en el rostro.

Por otro lado, el pasado 10 de octubre un elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP) falleció mientras que dos agentes de la Guardia Nacional resultaron heridos luego de un enfrentamiento ocurrido en la Calzada Aeropuerto, entre las calles Federico Gamboa y Victoriano Álvarez.