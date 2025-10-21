Cuauhtémoc Blanco justifica ausencia en sesión virtual del Congreso por prescripción médica

Cuauhtémoc Blanco durante una sesión en la Cámara de Diputados, el 25 de marzo de 2025. Imagen ilustrativa. (Crédito: Cuartoscuro)

Previo a una sesión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados este martes, el legislador morenista Cuauhtémoc Blanco explicó a medios de comunicación que su ausencia en la sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, celebrada el día anterior, se debió a una recomendación médica que le obliga a practicar pádel por motivos de salud.

El exfutbolista señaló que padece un problema cardiaco y que su médico le indicó realizar ejercicio de manera regular, por lo que la práctica del pádel forma parte de su tratamiento.

De acuerdo con el relato de la reportera Maru Rojas, presente en el recinto, Blanco sostuvo que si su situación debía derivar en una sanción, aceptaría las consecuencias, pero insistió en que priorizará seguir las indicaciones médicas. “Si me tienen que suspender, que me suspendan, pero debo hacer ejercicio”, expresó el diputado, según la comunicadora.

Polémica durante votación de la Comisión de Presupuesto

El lunes 20 de octubre, la sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública concluyó con una polémica protagonizada por el diputado morenista. La reunión semipresencial tenía como objetivo emitir una opinión sobre la Ley General de Aguas, enviada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso.

El legislador morenista se conectó casi al final de la sesión de la de Ley General de Aguas. Crédito: X | @jorgegogdl

El legislador activó su cámara y su micrófono únicamente para solicitar que se registrara su asistencia. “Cuauhtémoc Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias”, dijo mientras aparecía en pantalla. La presidenta de la comisión, Merilyn Gómez Pozos, le preguntó en dos ocasiones sobre el sentido de su voto, pero el legislador no respondió y sólo reiteró su solicitud de registro.

Durante la breve aparición de Blanco se escucharon ruidos de fondo que algunos diputados, como Mario Zamora Gastélum del PRI, interpretaron como golpes de raqueta de pádel. “Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando. Ponga atención, Cuauhtémoc”, expresó Zamora. Tras este comentario, Blanco no volvió a encender su cámara ni su micrófono, por lo que su ubicación y actividad durante el resto de la sesión permanecieron desconocidas.

Algunos legisladores comentaron la situación con tono irónico. Margarita Zavala del PAN señaló: “¡Ya se fue!”, mientras Patricia Jiménez recordó acusaciones previas de agresión sexual que enfrentó el exgobernador de Morelos.

La dinámica semipresencial de la sesión, común en comisiones y algunas reuniones del Pleno, permite a los diputados activar sus dispositivos únicamente durante las votaciones. Este formato agiliza las reuniones, pero limita la supervisión sobre la atención y participación efectiva de los legisladores que participan a distancia.