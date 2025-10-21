México

Cuauhtémoc Blanco justifica ausencia en sesión virtual del Congreso por prescripción médica

El diputado de Morena explicó que su médico le indicó realizar ejercicio por un problema cardiaco, motivo por el cual no asistió a la sesión extraordinaria de Presupuesto

Por Andrés García S.

Guardar
Cuauhtémoc Blanco durante una sesión
Cuauhtémoc Blanco durante una sesión en la Cámara de Diputados, el 25 de marzo de 2025. Imagen ilustrativa. (Crédito: Cuartoscuro)

Previo a una sesión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados este martes, el legislador morenista Cuauhtémoc Blanco explicó a medios de comunicación que su ausencia en la sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, celebrada el día anterior, se debió a una recomendación médica que le obliga a practicar pádel por motivos de salud.

El exfutbolista señaló que padece un problema cardiaco y que su médico le indicó realizar ejercicio de manera regular, por lo que la práctica del pádel forma parte de su tratamiento.

De acuerdo con el relato de la reportera Maru Rojas, presente en el recinto, Blanco sostuvo que si su situación debía derivar en una sanción, aceptaría las consecuencias, pero insistió en que priorizará seguir las indicaciones médicas. “Si me tienen que suspender, que me suspendan, pero debo hacer ejercicio”, expresó el diputado, según la comunicadora.

Polémica durante votación de la Comisión de Presupuesto

El lunes 20 de octubre, la sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública concluyó con una polémica protagonizada por el diputado morenista. La reunión semipresencial tenía como objetivo emitir una opinión sobre la Ley General de Aguas, enviada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso.

El legislador morenista se conectó casi al final de la sesión de la de Ley General de Aguas. Crédito: X | @jorgegogdl

El legislador activó su cámara y su micrófono únicamente para solicitar que se registrara su asistencia. “Cuauhtémoc Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias”, dijo mientras aparecía en pantalla. La presidenta de la comisión, Merilyn Gómez Pozos, le preguntó en dos ocasiones sobre el sentido de su voto, pero el legislador no respondió y sólo reiteró su solicitud de registro.

Durante la breve aparición de Blanco se escucharon ruidos de fondo que algunos diputados, como Mario Zamora Gastélum del PRI, interpretaron como golpes de raqueta de pádel. “Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando. Ponga atención, Cuauhtémoc”, expresó Zamora. Tras este comentario, Blanco no volvió a encender su cámara ni su micrófono, por lo que su ubicación y actividad durante el resto de la sesión permanecieron desconocidas.

Algunos legisladores comentaron la situación con tono irónico. Margarita Zavala del PAN señaló: “¡Ya se fue!”, mientras Patricia Jiménez recordó acusaciones previas de agresión sexual que enfrentó el exgobernador de Morelos.

La dinámica semipresencial de la sesión, común en comisiones y algunas reuniones del Pleno, permite a los diputados activar sus dispositivos únicamente durante las votaciones. Este formato agiliza las reuniones, pero limita la supervisión sobre la atención y participación efectiva de los legisladores que participan a distancia.

Temas Relacionados

Cuauhtémoc BlancoDiputados MorenaCámara de DiputadosComisión de PresupuestoJucopomexico-noticias

Más Noticias

Hoy No Circula para este 22 de octubre en el Valle de México y de Toluca

Recuerda que erste programa de restricción vehicular se extendió más allá de la Ciudad de México y su zona conurbada, ahora también aplica en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula para este

Metrobús CDMX: estaciones cerradas por manifestación en esta última hora del 21 de octubre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Metrobús CDMX: estaciones cerradas por

Fuerzas federales destruyen narcocampamento del Cártel de Sinaloa en Tepuche

Marina, Ejército y Guardia Nacional hallaron y destruyeron el capamento clandestino tras análisis de reconocimiento terrestre en Tepuche

Fuerzas federales destruyen narcocampamento del

Expertos de la UNAM alertan sobre crisis hídrica en el Valle de México, advierten colapso del sistema de agua

Los especialistas indicaron que la ZMVM enfrenta problemas históricos sin solución, como inundaciones y hundimientos

Expertos de la UNAM alertan

Se registra fuerte incendio en fábrica de colchones en Ecatepec, provoca suspensión parcial del Mexicable l Video

Columnas de humo son visibles a varios kilómetros a la redonda

Se registra fuerte incendio en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas federales destruyen narcocampamento del

Fuerzas federales destruyen narcocampamento del Cártel de Sinaloa en Tepuche

Aseguran 2 laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas en Culiacán, no se reportan detenidos

Así fue la detención de Tania “N”, exdiputada del PRI acusada de homicidio y ligada a La Barredora del CJNG en Puebla | VIDEO

¿Cuál es la causa de muerte de Bernardo Bravo? Esto dijo la FGE sobre el crimen del líder limonero en Michoacán

Guardia Nacional comete presunto abuso policial; captan a elementos “tableando” a civiles en Tijuana | Video

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 21 de octubre: así se vive la tensión en el reality tras la nominación de Eleazar Gómez

La Granja VIP: Manola Díez y Sergio Mayer Mori pierden el control y desatan una fuerte discusión

El otro Medio Metro se presentó en el programa Hoy tras la muerte del “original”

La Granja VIP: cómo votar hasta 120 veces por día

‘La Güereja’ reaparece para aclarar cuál es su estado de salud luego de ser derribada accidentalmente por Cecilia Galliano

DEPORTES

Julia Hart, estrella de AEW,

Julia Hart, estrella de AEW, emocionada por luchar en la Arena México y advierte que conquistará el Grand Prix de Amazonas 2025

Gran Premio de México 2025: esta es la derrama económica que dejará la carrera en la CDMX

Esta es la emotiva historia de superación de Alejandro Kirk, el primer catcher mexicano en jugar una Serie Mundial

Reportan despidos masivos en ESPN México: estos conductores saldrían de la cadena junto a directivos

¿Santi Gimenez de rojiblanco? Esta es la razón por la que ‘Chaquito’ no jugaría con Chivas