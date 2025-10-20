Los asombrosos beneficios del jugo de betabel con piña

El jugo de betabel y piña se consolida como una opción saludable y refrescante para las mañanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aporte nutricional del jugo de betabel y piña se ha consolidado como una opción refrescante y saludable para quienes buscan alternativas a las bebidas matutinas tradicionales.

Esta combinación, que destaca por su sabor y facilidad de preparación, ofrece una serie de beneficios que pueden influir positivamente en el funcionamiento del organismo.

El betabel, conocido por su intenso color magenta, es una fuente relevante de antioxidantes gracias a su contenido de betalaína. Además, proporciona vitaminas C y B, así como potasio, magnesio y nitratos. Por su parte, la piña aporta bromelina, un agente reconocido por sus propiedades desintoxicantes, junto con una cantidad significativa de fibra, magnesio, potasio y vitaminas del grupo B y C.

La combinación de betabel y piña destaca por su bajo aporte calórico y alto contenido de agua

Ambos ingredientes, al combinarse, no superan las 50 calorías por cada 100 gramos, lo que los convierte en una alternativa saciante y baja en calorías debido a su elevado contenido de agua.

El consumo regular de este jugo puede traducirse en múltiples efectos positivos. Las vitaminas B y C contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunológico, lo que ayuda a prevenir enfermedades respiratorias. Los nitratos presentes en el betabel favorecen el aumento de la energía y la resistencia física, ya que optimizan el uso del oxígeno en el cuerpo.

La betalaína tiene un impacto directo en la circulación sanguínea y en la reducción de la presión arterial, al facilitar la dilatación de los vasos sanguíneos. La fibra de la piña y el betabel regula el tránsito intestinal, lo que facilita la digestión y previene el estreñimiento.

El betabel aporta antioxidantes, vitaminas y minerales esenciales para el organismo

La bromelina actúa como un desinflamante natural al eliminar toxinas del organismo. El agua contenida en ambos ingredientes contribuye a mantener la hidratación interna, mientras que el magnesio y el potasio son esenciales para el correcto funcionamiento de los músculos y los nervios.

En cuanto al momento ideal para consumir el jugo de betabel y piña, se recomienda hacerlo en ayunas por la mañana. De este modo, el cuerpo puede absorber de manera más eficiente los nutrientes, ya que no se encuentra ocupado en la digestión de otros alimentos.

Tanto el betabel como la piña son de fácil digestión, lo que permite que el organismo aproveche rápidamente sus beneficios antes de iniciar el desayuno.

La piña ofrece bromelina, fibra y vitaminas que favorecen la digestión y la desintoxicación

Para maximizar los efectos positivos, es aconsejable preparar el jugo justo antes de consumirlo y limitar su ingesta a un periodo aproximado de un mes. Superar este tiempo puede provocar efectos adversos, como gases, diarrea o indigestión, debido al exceso de verdura cruda.

La receta para preparar este jugo es sencilla. Se requieren dos rebanadas de 1 centímetro de piña fresca, dos rebanadas de 1 centímetro de betabel crudo, cinco ramas de hierbabuena fresca y una taza de agua.

Tras lavar y pelar la piña y el betabel, y desinfectar las hojas de hierbabuena, se colocan todos los ingredientes en la licuadora en el siguiente orden: fruta, raíz, hojas y agua. Una vez mezclados, el jugo está listo para servirse y disfrutar.