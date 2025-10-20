México

Kali Uchis anuncia gira por México: ciudades y preventa para ‘The Sincerely, Tour’

La cantante colombiana-estadounidense vuelve tras más de tres años de ausencia para presentar su quinto disco y una edición deluxe, prometiendo noches inolvidables en territorio mexicano

Por Armando Guadarrama

Kali Uchis regresa a México
Kali Uchis regresa a México para cerrar la etapa latinoamericana de su gira The Sincerely, Tour (Ocesa)

El regreso de Kali Uchis a los escenarios mexicanos marca el cierre de la etapa latinoamericana de su gira The Sincerely, Tour, tras más de tres años de ausencia en el país.

La artista colombiana-estadounidense presentará su más reciente trabajo discográfico en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, como parte de un recorrido que abarca seis países de la región.

La gira, producida por Live Nation, iniciará el 8 de febrero de 2026 en Vibra São Paulo, en Brasil, y culminará el 25 de febrero en el Palacio de los Deportes de la capital mexicana.

En total, Kali Uchis ofrecerá conciertos en Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia y México, consolidando su presencia en los principales mercados musicales de América Latina.

La gira latinoamericana de Kali
La gira latinoamericana de Kali Uchis incluye conciertos en Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia y México (Foto AP/Chris Pizzello)

Kali Uchis llega a México tras tres años de ausencia

Las fechas mexicanas incluyen el 21 de febrero en el Auditorio Banamex de Monterrey, el 22 de febrero en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el 25 de febrero en Ciudad de México.

El anuncio de esta etapa latinoamericana llega después del éxito de la gira por Norteamérica, donde la cantante agotó 29 fechas y reunió a más de 300.000 seguidores en presentaciones tanto en inglés como en español.

Los boletos para los conciertos en México estarán disponibles en KaliUchis.com y a través de la Preventa Banamex el 23 de octubre de 2025, mientras que la venta general comenzará el 24 de octubre en las taquillas de los recintos y en Ticketmaster.

The Sincerely, Tour acompaña el
The Sincerely, Tour acompaña el lanzamiento del quinto álbum de estudio de Kali Uchis y su edición deluxe (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo)

The Sincerely, Tour acompaña el lanzamiento del quinto álbum de estudio de Kali Uchis y su edición deluxe, titulada Sincerely: P.S.. Este proyecto, compuesto por 19 canciones, amplía el álbum original con cinco temas adicionales, entre los que destaca el sencillo bilingüe “Cry About It”, en colaboración con Ravyn Lenae.

El disco, escrito y producido ejecutivamente por la propia artista, explora una faceta más íntima y vulnerable, abordando el poder transformador del amor y la visión personal de la cantante sobre la vida y su mundo interior.

La artista presentará su nuevo
La artista presentará su nuevo álbum en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México tras tres años de ausencia (Ocesa)

Kali Uchis es una cantante, compositora y productora colomboestadounidense nacida en Virginia, Estados Unidos, en 1994. Su nombre real es Karly-Marina Loaiza.

Se dio a conocer en 2015 con el mixtape “Por Vida” y consolidó su carrera con el álbum “Isolation” en 2018, que recibió elogios por mezclar géneros como el R&B, soul, pop y elementos latinos.

Ha colaborado con artistas como Tyler, The Creator, Jorja Smith y J Balvin. El uso del inglés y español en su música refleja su herencia multicultural. Ha sido reconocida por su estilo visual y sonoro distintivo, y ganó el Grammy a Mejor Canción de Música Urbana en 2021 por su participación en “10%” junto a Kaytranada.

