México

Cierre del principal indicador de la BMV este 20 de octubre

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el índice mexicano, que acabó la sesión bursátil del lunes 20 de octubre con una variación del 0,12%, hasta los 61.672,35 puntos. El índice marcó la cifra máxima de 62.086,52 puntos y un mínimo de 61.159,05 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,49%.

En relación a los últimos siete días, el índice mexicano anota un incremento 0,06% y en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 23,73%. El índice mexicano S&P/BMV IPC se sitúa un 1,98% por debajo de su máximo en lo que va de año (62.915,57 puntos) y un 25,97% por encima de su cotización mínima del año en curso (48.957,24 puntos).

Estos son los principales índices bursátiles

Entre los principales índices bursátiles estadounidenses está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, compuesto por 30 compañías. Asimismo, el S&P 500, que incluye a 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Por último, viene el Nasdaq 100, que asocia a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más importantes de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. Además, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más descollantes de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En Asia, los principales índices bursátiles son el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Se encuentra, además, el SSE Composite Index, que puede considerarse el más representativo de China, conformado por las compañías más relevantes de la Bolsa de Shanghái. El mismo papel que interpretan el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a Latinoamérica, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más poderosas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas forman parte del patrimonio del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

Finalmente, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.

Temas Relacionados

México economíaBolsa Mexicana de ValoresIPCNoticiasmexico-noticias

Más Noticias

Kali Uchis anuncia gira por México: ciudades y preventa para ‘The Sincerely, Tour’

La cantante colombiana-estadounidense vuelve tras más de tres años de ausencia para presentar su quinto disco y una edición deluxe, prometiendo noches inolvidables en territorio mexicano

Kali Uchis anuncia gira por

Reportan explosión en ducto de Pemex entre Chiapas y Tabasco, personal fue evacuado

Fue confirmado el incendio de un ducto; no hay reportes de personas lesionadas

Reportan explosión en ducto de

Muere el Medio Metro “original”, localizaron su cuerpo en Puebla

El bailarín se popularizó junto a Sonido Pirata y usualmente se vestía como El Chavo del 8

Muere el Medio Metro “original”,

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de octubre: servicio lento en la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Los asombrosos beneficios del jugo de betabel con piña

Consumir esta bebida en ayunas permite una mejor absorción de sus nutrientes, ya que el organismo no está ocupado en la digestión de otros alimentos y puede aprovechar sus beneficios desde el inicio del día

Los asombrosos beneficios del jugo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muere otro interno tras revisión

Muere otro interno tras revisión sorpresa en el Penal de Aguaruto, Sinaloa

Localizan cementerio clandestino con más de 20 restos humanos en Tamaulipas | VIDEO

Aseguran camión robado con cargamento de medio millón de pesos en Edomex

Asesinan a mujer en zona comercial de la alcaldía de Tlalpan, CDMX

Hallan cadáver con mensaje para vicefiscal de Sinaloa: “Limpias o limpiamos nosotros”

ENTRETENIMIENTO

Kali Uchis anuncia gira por

Kali Uchis anuncia gira por México: ciudades y preventa para ‘The Sincerely, Tour’

Muere el Medio Metro “original”, localizaron su cuerpo en Puebla

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 20 de agosto: tensión entre granjeros tras primera eliminación

Revelan rating de ‘La Granja VIP’ y ‘¿Quién es la Máscara?’ con “dominio total” para un reality

Aldo de Nigris arma fiesta con el Team Noche de La Casa de los Famosos México 3: así se desató sin los integrantes de Día

DEPORTES

La dura preparación física de

La dura preparación física de Karely Ruíz para subirse al ring y obtener la victoria

Bofo Bautista se burla de la Selección de Argentina tras perder la final del Mundial Sub-17: “Karma”

México femenil vs Países Bajos: a qué hora y dónde ver al Tri en su segundo partido del Mundial Sub-17

Yaneth Quiroz clasifica al Campeonato Mundial de Karate en Egipto 2025

Directivo de la Fiorentina explota contra Santiago Giménez tras penal: “Es escandaloso”