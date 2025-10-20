Aseguran que Galilea Montijo está enfurecida y despidió a asistente por perder contrato millonario con marca

Galilea Montijo despide a su exasistente Bernardo Moreno tras perder dos campañas millonarias (Programa Hoy, Instagram)

La abrupta ruptura profesional entre Galilea Montijo y su exasistente Bernardo Moreno ha generado un intenso revuelo en el entorno del espectáculo, luego de que la conductora decidiera prescindir de sus servicios tras la pérdida de dos campañas millonarias con una marca de alto perfil.

Según información difundida por el canal de YouTube Kadri Paparazzi, la molestia de la presentadora de ‘Hoy’ y ‘La Casa de los Famosos’ no se limita al ámbito personal, sino que responde a las consecuencias económicas derivadas de una negociación fallida atribuida a la gestión de Moreno.

De acuerdo con lo reportado por Kadri Paparazzi, Bernardo Moreno gozaba de plena confianza por parte de Galilea Montijo, lo que le permitía negociar directamente con marcas y patrocinadores interesados en colaborar con la conductora.

Esta autonomía, sin embargo, habría sido el detonante de la controversia. El canal detalló que, en una de las recientes negociaciones, una marca reconocida buscó contratar a Montijo y Moreno exigió dos millones de pesos por su participación. La empresa, intentando llegar a un acuerdo, ofreció 1,7 millones de pesos, pero Moreno se mantuvo firme en su postura y rechazó la propuesta.

La pérdida de campañas millonarias afecta la agenda comercial de Galilea Montijo (Especial Infobae: Jovani Pérez)

La negativa de Moreno a flexibilizar las condiciones llevó a la marca a desistir de la negociación. No obstante, la compañía optó por contactar a Danna Vázquez, representante de Galilea Montijo, a quien le expusieron que ya habían intentado cerrar el trato con el equipo previo de la conductora, pero que les habían comunicado que no existía margen para negociar.

Esta revelación permitió que Montijo se enterara de lo sucedido y, tras conocer los detalles, decidió despedir a Bernardo Moreno, según relató Kadri Paparazzi.

El canal de YouTube subrayó la magnitud de la reacción de la conductora: “Galilea está que echa fuego contra su excolaborador y amigo, Bernardo Moreno. Bernie le habría echado a perder nada más y nada menos que dos campañas millonarias a la conductora de ‘Hoy’”, según la información difundida por Kadri Paparazzi.

La trayectoria de Bernardo Javier Moreno, conocido como el ‘estilista de las estrellas’, se remonta a varios años atrás, cuando comenzó a trabajar como peinador en Televisa durante la etapa en la que Alessandra Rosaldo era conductora de ‘Hoy’.

Danna Vázquez interviene tras el fracaso de las negociaciones con la marca de alto perfil (Archivo)

Su desempeño lo llevó a acompañar a Rosaldo en diversas presentaciones, y posteriormente, Galilea Montijo solicitó sus servicios de manera exclusiva, lo que derivó en una relación laboral cada vez más estrecha.

Con el tiempo, Moreno no solo se encargó del estilismo de Montijo, sino que también asumió funciones como asistente personal, consolidando una colaboración que, hasta este reciente episodio, parecía inquebrantable.

La pérdida de estas campañas publicitarias representa un golpe significativo para la agenda comercial de Galilea Montijo, quien, pese a su posición destacada en la televisión mexicana, enfrenta ahora las consecuencias de una gestión que, según la información de Kadri Paparazzi, resultó perjudicial para sus intereses.