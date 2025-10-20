México

Aseguran que Galilea Montijo está enfurecida y despidió a asistente por perder contrato millonario con marca

Según Kadri Paparazzi, la conductora de ‘Hoy’ decidió terminar su relación laboral con su exasistente luego de que una negociación fallida con una marca importante le costara jugosos contratos y generara tensión en su entorno profesional

Por Armando Guadarrama

Guardar
Galilea Montijo despide a su
Galilea Montijo despide a su exasistente Bernardo Moreno tras perder dos campañas millonarias (Programa Hoy, Instagram)

La abrupta ruptura profesional entre Galilea Montijo y su exasistente Bernardo Moreno ha generado un intenso revuelo en el entorno del espectáculo, luego de que la conductora decidiera prescindir de sus servicios tras la pérdida de dos campañas millonarias con una marca de alto perfil.

Según información difundida por el canal de YouTube Kadri Paparazzi, la molestia de la presentadora de ‘Hoy’ y ‘La Casa de los Famosos’ no se limita al ámbito personal, sino que responde a las consecuencias económicas derivadas de una negociación fallida atribuida a la gestión de Moreno.

De acuerdo con lo reportado por Kadri Paparazzi, Bernardo Moreno gozaba de plena confianza por parte de Galilea Montijo, lo que le permitía negociar directamente con marcas y patrocinadores interesados en colaborar con la conductora.

Esta autonomía, sin embargo, habría sido el detonante de la controversia. El canal detalló que, en una de las recientes negociaciones, una marca reconocida buscó contratar a Montijo y Moreno exigió dos millones de pesos por su participación. La empresa, intentando llegar a un acuerdo, ofreció 1,7 millones de pesos, pero Moreno se mantuvo firme en su postura y rechazó la propuesta.

La pérdida de campañas millonarias
La pérdida de campañas millonarias afecta la agenda comercial de Galilea Montijo (Especial Infobae: Jovani Pérez)

La negativa de Moreno a flexibilizar las condiciones llevó a la marca a desistir de la negociación. No obstante, la compañía optó por contactar a Danna Vázquez, representante de Galilea Montijo, a quien le expusieron que ya habían intentado cerrar el trato con el equipo previo de la conductora, pero que les habían comunicado que no existía margen para negociar.

Esta revelación permitió que Montijo se enterara de lo sucedido y, tras conocer los detalles, decidió despedir a Bernardo Moreno, según relató Kadri Paparazzi.

El canal de YouTube subrayó la magnitud de la reacción de la conductora: “Galilea está que echa fuego contra su excolaborador y amigo, Bernardo Moreno. Bernie le habría echado a perder nada más y nada menos que dos campañas millonarias a la conductora de ‘Hoy’”, según la información difundida por Kadri Paparazzi.

La trayectoria de Bernardo Javier Moreno, conocido como el ‘estilista de las estrellas’, se remonta a varios años atrás, cuando comenzó a trabajar como peinador en Televisa durante la etapa en la que Alessandra Rosaldo era conductora de ‘Hoy’.

Danna Vázquez interviene tras el
Danna Vázquez interviene tras el fracaso de las negociaciones con la marca de alto perfil (Archivo)

Su desempeño lo llevó a acompañar a Rosaldo en diversas presentaciones, y posteriormente, Galilea Montijo solicitó sus servicios de manera exclusiva, lo que derivó en una relación laboral cada vez más estrecha.

Con el tiempo, Moreno no solo se encargó del estilismo de Montijo, sino que también asumió funciones como asistente personal, consolidando una colaboración que, hasta este reciente episodio, parecía inquebrantable.

La pérdida de estas campañas publicitarias representa un golpe significativo para la agenda comercial de Galilea Montijo, quien, pese a su posición destacada en la televisión mexicana, enfrenta ahora las consecuencias de una gestión que, según la información de Kadri Paparazzi, resultó perjudicial para sus intereses.

Temas Relacionados

Galilea MontijoHoyBernardo Morenomexico-entretenimiento

Más Noticias

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 19 de agosto: granjeros comienzan a prepararse para noche de eliminación

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Granja VIP en vivo

Revelan fecha para la inauguración de la Clínica 25 del IMSS, hospital reconstruido por daños del sismo 19s

Este 2025 el Hospital Regional de Zona de Zaragoza volverá a dar servicio a derechohabientes del oriente de la CDMX

Revelan fecha para la inauguración

Pensión Bienestar de 0 a 64 años: quiénes pueden registrarse para recibir 3 mil 200 pesos

Ciertos requisitos médicos determinan quiénes acceden al apoyo directo

Pensión Bienestar de 0 a

Thalía preocupa al aparecer desde un hospital y redes señalan su aspecto físico

La artista compartió un mensaje solidario sobre la salud, aunque la reacción de sus seguidores se centró en su aspecto

Thalía preocupa al aparecer desde

Sheinbaum pide a damnificados de Tianguistengo “pensar su voto” tras quejas contra edil morenista por falta de apoyo

Los habitantes de uno de los municipios hidalguenses más afectados por las lluvias, se quejaron con la mandataria en su visita

Sheinbaum pide a damnificados de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen seis presuntos miembros del

Caen seis presuntos miembros del Cártel de Sinaloa con 12 armas largas en Chiapas: dos son extranjeros

Caen dos mujeres ligadas a una célula criminal que usaba al menos ocho casas para delitos contra la salud en Morelos

Cae presunto homicida de aspirante a edil en Oaxaca, Fiscalía afirma que asesinato no tiene relación con proceso electoral

Aseguran más de 200 paquetes con cocaína y una avioneta en cateo a aeródromo de Chiapas | VIDEO

Rocha Moya pide no generar “culpabilidad” a menores detenidos por guerra del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 19 de agosto: granjeros comienzan a prepararse para noche de eliminación

Thalía preocupa al aparecer desde un hospital y redes señalan su aspecto físico

Jon Secada anuncia concierto en CDMX: fecha y recinto para su tributo a Nat King Cole

Señalan supuesta actitud déspota de Carlos Rivera en ¿Quién es la máscara?: “Súper soberbio”

La Granja VIP: qué días abre y cierra la votación para salvar a tu favorito

DEPORTES

Esto dijo Karely Ruiz tras

Esto dijo Karely Ruiz tras vencer a Karina García por nocaut en el Stream Fighters 4

¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión el exjugador de Tigres detenido por asesinar a policías en Culiacán?

¿No está listo? Gabriel Milito afirma que la ‘Hormiga’ González debe hacer más méritos para ser convocado a la Selección Mexicana

Isaac del toro sigue haciendo historia y se cuelga la plata en el Andorra Cycling Master 2025

André Jardine se disculpa con la afición del América tras perder contra Cruz Azul: “Lo lamentamos porque éramos muy superiores”